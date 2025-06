La peur panique d'ouvrir les réseaux sociaux le lundi matin, après la diffusion du dernier épisode de votre série préférée. Ce cauchemar de l'ère du streaming, qui a déjà gâché d'innombrables rebondissements, Threads pense avoir trouvé comment y mettre fin. La plateforme de microblogging de Meta déploie officiellement sa nouvelle arme secrète : une balise anti-spoiler.

Comment fonctionne cette nouvelle fonction anti-spoiler ?

Le principe est d'une simplicité désarmante, et il est déjà bien connu des utilisateurs de plateformes comme Reddit ou Discord. L'outil permet de masquer une partie de son message, que ce soit du texte ou une image. Le contenu sélectionné apparaît alors flouté ou grisé aux yeux de vos abonnés. Pour le révéler, ces derniers doivent volontairement cliquer dessus. La démarche pour l'auteur du message est tout aussi simple : il suffit de surligner la partie à cacher avant de publier, et de sélectionner l'option "marquer comme spoiler" dans le menu qui apparaît.

Pourquoi Threads lance-t-il cette fonctionnalité maintenant ?

L'objectif de Meta est double. D'une part, améliorer le confort des utilisateurs en leur permettant de discuter plus librement de la pop culture et de leurs séries favorites, comme The Last of Us ou The White Lotus, qui génèrent d'intenses conversations. D'autre part, et c'est le plus important, il s'agit d'une manœuvre stratégique pour détrôner X (Twitter). En devenant un lieu "sûr" pour les discussions en direct, Threads espère capter l'énorme audience des commentaires de séries, de films ou d'événements sportifs. C'est une arme pour attirer de nouveaux utilisateurs et se différencier de ses concurrents comme X ou BlueSky, qui ne proposent pas un tel outil.

Est-ce vraiment la solution miracle contre les spoilers ?

Il ne faut pas crier victoire trop vite. L'efficacité de cette fonction repose entièrement sur la bonne volonté de la personne qui publie le message. C'est à elle, et à elle seule, de juger si son propos est un "spoiler" et de prendre la peine d'utiliser la balise. Qu'est-ce qui constitue un spoiler ? Combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir parler librement d'une fin de saison ? La définition varie pour chacun. En fin de compte, la méthode la plus infaillible pour éviter les spoilers reste sans doute la plus ancienne : se déconnecter des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on soit à jour.

Les réponses à vos questions

Qui a annoncé cette fonctionnalité ?

C'est le PDG de Meta en personne, Mark Zuckerberg, qui a officialisé le lancement de la fonctionnalité dans un post publié sur son propre compte Threads, après plusieurs mois de tests.

Les autres réseaux sociaux comme X (Twitter) ont-ils cette option ?

Non. C'est aujourd'hui un avantage compétitif pour Threads. Ni X (Twitter) ni son alternative BlueSky ne proposent pour l'instant d'outil anti-spoiler intégré à leur plateforme.

Quand cette fonction sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

Après une phase de test qui a débuté en janvier, la fonctionnalité est désormais en cours de déploiement et devrait être accessible à l'ensemble des 350 millions d'utilisateurs de la plateforme très prochainement.