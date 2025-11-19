En version 145, Thunderbird comble une lacune de longue date en proposant un support natif pour les comptes de messagerie Microsoft Exchange. Il s'opère par l'entremise du protocole EWS (Exchange Web Services).

Jusqu'à présent, les utilisateurs de Thunderbird dans des environnements hébergés sous Exchange devaient s'appuyer sur des extensions tierces ou les protocoles IMAP/POP.

Qu'est-ce que ce support natif change pour les utilisateurs ?

L'intégration du protocole EWS signifie que Thunderbird peut dorénavant communiquer directement et de manière transparente avec les serveurs Exchange. Selon l'annonce officielle, cela se traduit par " une synchronisation transparente des messages et une gestion des dossiers, tant en local que sur le serveur ".

Les utilisateurs bénéficient d'un accès complet à leurs dossiers, d'une gestion des pièces jointes et d'une synchronisation des messages, sans donc avoir à installer de module complémentaire.

Comment s'effectue la configuration d'un compte Exchange ?

Pour les utilisateurs faisant la bascule depuis Outlook ou configurant un nouveau compte hébergé sur Microsoft 365, le processus est presque entièrement automatisé.

Thunderbird utilise le processus d'authentification standard de Microsoft (OAuth2) et détecte les paramètres du compte. Il suffit de créer un nouveau compte dans l'application, de sélectionner Exchange dans le centre de compte et de laisser l'application finaliser la configuration.

D'autres ajouts sur la feuille de route de Thunderbird

Pour l'instant, la prise en charge native se concentre exclusivement sur les fonctionnalités de messagerie. La consultation, l'envoi, la copie et la suppression des e-mails sont pleinement fonctionnels, tout comme la gestion des pièces jointes et la recherche rapide.

Cependant, des pans entiers de l'écosystème Exchange manquent encore à l'appel. L'équipe de développement a confirmé que la synchronisation du calendrier et des contacts est en cours de développement actif et sera ajoutée dans de futures versions.

En outre, il est fait mention de l'intégration future de Microsoft Graph, même si ce n'est pas encore sur la feuille de route.