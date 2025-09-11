Grâce à de solides résultats financiers portés par l'essor de l'intelligence artificielle et du cloud, le groupe Oracle a connu une solide progression de sa valorisation, ce qui a mécaniquement augmenté la fortune personnelle de son patron Larry Ellison, au point de le porter au sommet du classement des milliardaires, proche des 400 milliards de dollars.

Désormais, le dirigeant de Tesla, Elon Musk, se retrouve relégué à la seconde place, du fait de l'affaiblissement du constructeur de véhicules électriques dont les ventes peinent à redécoller après l'épisode du DOGE en début d'année et un contexte économique et concurrentiel toujours plus compliqué.

Oracle : une envolée boursière déterminante

L’ascension de Larry Ellison s’est accélérée à la suite d’un bilan financier exceptionnel d’Oracle, la société qu’il a fondée. Le géant du cloud et de la data a vu son cours augmenter de façon spectaculaire, générant un gain de plus de 100 milliards de dollars en valeur nette pour Ellison en seulement quelques heures.

La participation d’Ellison dans Oracle représente désormais l’une des plus grandes fortunes individuelles du secteur technologique tandis que la firme capitalise sur des investissements massifs dans l’intelligence artificielle et l’infrastructure cloud.

Le parcours atypique de Larry Ellison

Cofondateur d’Oracle, Larry Ellison a toujours cultivé une image d’entrepreneur à contre-courant. Parti de rien, il a bâti un empire, en misant tôt sur l’importance stratégique des bases de données et du cloud, là où bien d'autres misaient encore sur le matériel informatique. Cette vision anticipatrice s’est avérée payante, le propulsant au sommet.

Son style de gestion, parfois jugé provocateur, combine vision long terme et audace dans ses choix technologiques. Ellison s’illustre aussi par son goût prononcé pour les défis, rivalisant avec les personnalités les plus en vue de la Silicon Valley, à l’image de Musk ou Bezos.

Pourquoi Elon Musk recule-t-il dans le classement ?

Tandis qu’Ellison enregistre une hausse historique, la fortune d’Elon Musk reste soumise aux fluctuations du marché. Ses entreprises connaissent des phases de volatilité accrue, qui fragilisent temporairement la progression de Musk dans la hiérarchie des milliardaires. Les succès de l'automobile électrique sont régulièrement absorbés par des corrections boursières ou des controverses réglementaires.

De son côté, Oracle progresse plus discrètement mais en renforçant régulièrement son emprise. Par ailleurs, la dynamique du marché du cloud est plus régulière et porteuse d'opportunités, avec le renforcement récent des besoins pour l'intelligence artificielle.

Cette tendance pourrait encore s’intensifier si Oracle confirme son leadership technologique, alors que Tesla multiplie les chantiers à haut risque. « La fortune d’Elon Musk subit les aléas du secteur automobile et spatial, moins prévisible que le domaine du cloud », estiment les observateurs du marché.