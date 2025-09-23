Afin d'échapper à une interdiction pure et simple sur le sol américain, les activités de TikTok US seront placées sous l'égide d'un groupe d'investisseurs majoritairement américains. Au cœur de cet accord se trouve la pièce maîtresse de l'application, son algorithme de recommandation.

Un algorithme sous haute surveillance

ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, fournira une copie du code de l'algorithme. Ce dernier sera ensuite entièrement révisé et réentraîné en utilisant exclusivement les données des utilisateurs américains.

Oracle aura la tâche de superviser l'ensemble du processus, en auditant et inspectant continuellement le code pour s'assurer qu'il fonctionne sans interférence extérieure. Pour ainsi dire, une version purement américaine.

Sécurité nationale avant tout

L'opération complexe n'est pas qu'une transaction commerciale. Elle répond directement aux inquiétudes des autorités américaines concernant la sécurité nationale.

La crainte était que Pékin puisse contraindre ByteDance à manipuler l'algorithme pour diffuser de la propagande ou collecter des données sensibles sur les citoyens américains.

Avec la nouvelle structure, où les investisseurs chinois détiendront moins de 20 % des parts et où le conseil d'administration sera majoritairement américain, la Maison-Blanche espère couper tout lien opérationnel avec la Chine.

Quel avenir pour l'expérience utilisateur ?

Si l'accord paraît en bonne voie, avec un délai de plusieurs jours accordé pour finaliser les détails, des questions demeurent. Les quelque 170 millions d'utilisateurs américains devront-ils télécharger une nouvelle application ? L'expérience sera-t-elle la même ?

Des analystes soulignent qu'un algorithme réentraîné uniquement sur des données locales pourrait couper les utilisateurs américains des contenus et tendances du reste du monde. Un tel changement pourrait dégrader l'attrait de la plateforme pour les créateurs, comme pour les marques.