Pour échapper au contrôle chinois et continuer d'être proposé aux USA, le réseau social Tiktok doit être cédé à un repreneur américain ou disparaître. Jouant une énième fois le jeu du bâton et de la carotte, le président des Etats-Unis Donald Trump a laissé le réseau fermer ses portes avant de lui donner un sursis de plusieurs semaines.

Tiktok se cherche donc un nouveau maître et plusieurs nom ont déjà défilé, d'Elon Musk au youtubeur numéro un Mr Beast. Les négociations se poursuivent, Donald Trump jouant les maîtres de cérémonie.

Un acquéreur potentiel de longue date

Il entretient le suspense en affirmant que beaucoup d'acquéreurs sont intéressés et prêts à se battre pour faire monter les enchères, et il en a cité un en particulier, et pas des moindres : Microsoft.

Le groupe de Redmond serait donc en négociations avec ByteDance pour racheter Tiktok, même si personne ne confirme l'information pour le moment. L'agence Reuters rappelle que ce n'est pas la première foi que la firme est associée au destin du réseau social.

Lorsque Trump avait imposé à ByteDance de se séparer la branche US de Tiktok en 2020, Microsoft avait déjà été évoqué comme acquéreur potentiel mais les discussions n'avaient pas abouti et Trump avait laissé place à Joe Biden.

Pas sûr que Microsoft soit enchanté

Satya Nadella, dirigeant de Microsoft, avait eu des mots assez sybillins pour qualifier cette première approche du rachat de Tiktok : "la chose la plus étrange sur laquelle j'ai jamais travaillé".

Cette deuxième tentative sera-t-elle la bonne, toujours sous la ferme pression de Donald Trump revenu au pouvoir et pour quelle finalité puisqu'il ne s'agit pas ici de logique économique ?

Et ce d'autant plus que Microsoft a d'autres chats à fouetter avec l'essor de l'IA dans lequel le groupe est autant engagé comme fournisseur d'infrastructure cloud que comme force de proposition au sein de son environnement Windows. Le destin de Tiktok aux Etats-Unis est décidément digne d'une série à rebondissements.