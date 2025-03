Le réseau social TikTok est dans le collimateur du gouvernement américain pour son influence jugée néfaste pour la jeunesse et son contrôle par des groupes chinois, avec le risque de voir les données personnelles des jeunes Américains siphonnées et utilisées.

Il a donc imposé à ByteDance, la maison mère chinoise, de céder la filiale nationale à un groupe américain, sous peine de fermer complètement le réseau social. Le président Donald Trump a donné un avant-goût de cette menace en faisant interrompre durant quelques heures le réseau social, provoquant le désespoir des utilisateurs et des influenceurs tirant leurs revenus de leurs publications.

Plusieurs entités ont marqué des signes d'intérêt pour un rachat de la filiale américaine de TikTok, du youtubeur numéro MrBeast à des groupes high-tech comme Oracle ou Microsoft...et jusqu'à Elon Musk, qui détient déjà le réseau social X.

Un spécialiste de l'IA prêt à rebâtir TikTok version US

Alors que la date limite du rachat fixée au 5 avril approche, un repreneur potentiel réaffirme son intérêt pour TikTok, comme il l'avait déjà fait en janvier : le spécialiste de l'intelligence artificielle Perplexity AI.

Dans un long message, la firme affirme être la mieux placée pour donner à TikTok un nouvel élan en reconstruisant son algorithme pour se conformer aux exigences gouvernementales (données stockées localement dans des serveurs installés aux Etats-Unis) mais sans risquer de créer de situation de monopole comme ce pourrait être le cas avec le rachat d'un grand groupe.

Perplexity veut aussi rebâtir le système de recommandations des contenus et le rendre plus transparent et bien sûr intégrer son moteur de recherche IA pour faciliter la recherche dans les vidéos mais aussi assurer de la traduction automatique voire de la création vidéo assistée par intelligence artificielle.

Il faudra bien trouver quelqu'un

Aux grosses capacités des centres de données pour héberger les contenus de TikTok avancées par les grandes entreprises high-tech, Perplexity joue plutôt la carte de l'intégration IA au service du réseau social tout en apportant les garanties réclamées avec insistance par Donald Trump.

La firme indique que l'algorithme de TikTok est actuellement une boîte noire qu'il faut rendre transparente pour éviter le risque de manipulation par des puissances étrangères tout en injectant de l'IA pour en optimiser le système de recommandation.

Perplexity cite ainsi le succès du compte @AskPerplexity sur le réseau X qui permet de répondre aux questions des utilisateurs à tout moment et dont le fonctionnement pourrait être reproduit et amplifié sur TikTok. Et il y aurait évidemment un gros enrichissement en données pour Peplexity en utilisant les vidéos courtes du réseau social pour ses différents modèles d'IA.

Il reste que l'entreprise va faire face à des concurrents aux moyens financiers conséquents tandis que la maison mère ByteDance a toujours exprimé des réticences à céder la filiale américaine du réseau social spécialisé dans les vidéos courtes.

Mi-mars, Donald Trump indiquait encore discuter avec quatre entités sur le rachat et la transformation de TikTok, tous promettant un stockage des données aux Etats-Unis et la refonte des algorithmes.