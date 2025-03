L’avenir de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) en France est incertain. Le ministère de la Culture a lancé une consultation publique afin d’évaluer la pertinence de son maintien au-delà de 2030. Actuellement, la loi prévoit que les fréquences hertziennes utilisées pour la TNT soient garanties jusqu’au 31 décembre 2030, laissant ensuite la possibilité à l’État de prolonger ou d’abandonner cette technologie.

Afin d’orienter cette décision, la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) invite les professionnels du secteur et le grand public à exprimer leur opinion sur l’évolution des usages et les adaptations nécessaires. Les contributions devront être soumises avant le 31 mars et permettront d’alimenter un rapport gouvernemental sur l’avenir de la télévision en France, attendu d’ici la fin de l’année.

Trois scénarios sont actuellement envisagés : le maintien de la TNT dans sa forme actuelle, une solution hybride combinant TNT et diffusion par internet, ou une transition complète vers la télévision IP (ou IPTV, pour Internet Protocol Television). Cette dernière option, bien que technologiquement plus avancée, poserait des défis en matière d’accessibilité, notamment pour les zones rurales où la couverture internet reste insuffisante.

L’Arcom, l’autorité en charge des fréquences audiovisuelles, a de son côté attribué des licences aux chaînes jusqu’en 2035, laissant entendre que la TNT pourrait survivre au-delà de 2030. Toutefois, son éventuelle disparition permettrait de libérer des fréquences pour la 5G et d’adopter des services plus modernes, comme le replay, inexistant sur la TNT.

Alors que plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas, réfléchissent également à l’abandon de cette technologie, la France amorce une transition qui pourrait redéfinir le paysage audiovisuel dans les années à venir. Lancée en 2005 pour moderniser la diffusion télévisée et élargir l'accès aux chaînes gratuites, la TNT pourrait ainsi tourner une page de près de trois décennies d'existence.