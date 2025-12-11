L'attente est terminée. Après des années de silence relatif, la franchise Tomb Raider explose sur le devant de la scène avec une double actualité majeure qui confirme le retour en grâce de son héroïne.

D'un côté, le monde du jeu vidéo retient son souffle. De l'autre, Hollywood et les plateformes de streaming s'activent. Cette offensive sur deux fronts, orchestrée par Amazon, affiche la volonté de réinstaller durablement Lara Croft au sommet de la pop culture.

Que sait-on du prochain jeu vidéo ?

La nouvelle est tombée via un tweet de Geoff Keighley, le maître de cérémonie des Game Awards. Le prochain opus des aventures de l'aventurière sera officiellement révélé ce soir dans la nuit du 11 au 12 décembre, lors de la célèbre cérémonie. L'annonce sera même retransmise en direct au sein d'un événement spécial sur Fortnite, preuve de l'ampleur de ce reveal très attendu par les fans.

Lara Croft returns at #TheGameAwards!



As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider



This is one you won't want to miss. pic.twitter.com/TSbWkyhAbI — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2025

Ce projet, piloté par le studio historique Crystal Dynamics et édité par Amazon Games, était en développement depuis fin 2022. Le silence radio et les récentes vagues de licenciements dans le secteur avaient suscité une certaine inquiétude, mais le studio a toujours assuré que l'équipe dédiée au projet n'était pas affectée. Dans quelques jours, les joueurs seront enfin fixés sur l'avenir de l'une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo.

Quelle star rejoint la série Prime Video ?

Pendant que le jeu se prépare, l'adaptation en série live-action pour Amazon Prime Video monte en puissance. On savait déjà que le rôle-titre serait tenu par Sophie Turner (Game of Thrones) et que le script était entre les mains de la talentueuse Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Une nouvelle de taille vient de secouer le projet : l'actrice légendaire Sigourney Weaver est en négociations finales pour rejoindre le casting dans un rôle encore tenu secret.

L'arrivée de l'interprète d'Ellen Ripley dans la saga Alien est la preuve qu'Amazon souhaite se donner les moyens de faire les choses en grand. C'est un atout majeur qui apporte un prestige immense à cette adaptation en série de Tomb Raider. Le tournage doit débuter en janvier 2026, pour une diffusion espérée fin 2026 ou courant 2027. Amazon promet une intrigue totalement originale, fidèle à l'esprit des jeux mais distincte de leurs scénarios.

Pourquoi ce double retour est-il si stratégique ?

Cette double annonce révèle une véritable stratégie transmédia orchestrée par Amazon, qui détient désormais les clés de la licence. En développant simultanément un jeu majeur et une série à gros budget, le géant du e-commerce cherche à créer un écosystème complet autour de l'héroïne. L'objectif est clair : capitaliser sur la notoriété de Lara Croft pour en faire une figure de proue de son catalogue, à l'image du succès retentissant de l'adaptation de Fallout.

Ce retour coordonné intervient à un moment clé, alors que la licence s'apprête à fêter ses 30 ans en 2026. Entre la réédition de jeux cultes, une série animée sur Netflix et maintenant un nouveau jeu et une série live-action, tout est mis en place pour que le nom de Tomb Raider résonne de nouveau avec force auprès des anciennes et des nouvelles générations de fans.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le nouveau jeu Tomb Raider sera-t-il révélé ?

Le jeu sera officiellement présenté lors de la cérémonie des Game Awards, qui se tiendra dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025. L'annonce sera également visible en direct dans le jeu Fortnite.

Qui incarnera Lara Croft dans la série d'Amazon Prime Video ?

Le rôle de Lara Croft sera interprété par l'actrice Sophie Turner, principalement connue pour son rôle de Sansa Stark dans la série Game of Thrones.

La série sera-t-elle une adaptation d'un jeu en particulier ?

Non, il a été précisé que la série proposera une intrigue totalement originale et donc différente des scénarios des différents jeux vidéo, tout en restant fidèle à l'esprit de la franchise.