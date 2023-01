En cette période spéciale de l'année, les soldes, nous vous proposons un TOP 5 des meilleurs deals smartphones.

Xiaomi Redmi A1

Ce mobile possède un écran de 6,52" HD et un objectif frontal de 5 MP. À l'arrière, un enregistreur vidéo et une caméra de 8 MP vous permettront de capturer les meilleurs moments de votre journée. Sa batterie de 5000 mAh vous accompagnera tout au long de la journée, voire même plus. Avec ses 2 Go de RAM et ses 32 Go de stockage, il fera tourner vos applis et pourra conserver vos images / vidéos sans soucis. À noter qu'il est possible d'y installer une carte micro SD jusqu'à 1 To.

Ce smartphone Xiaomi Redmi A1 est proposé au tout petit prix de 74,89 € au lieu de 119,99 € prix officiel chez AliExpress avec un coupon vendeur de 11 € et le code de FRLOVE2 qui vous fait encore économiser 2 €. Livraison en 5 jours depuis l'Espagne.

Google Pixel 6a

Le mobile est équipé d’un écran OLED 6,13 pouces pour une définition de 1080 x 2400 pixels. Pour la photographie, il intègre intègre un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Sur l’avant, un capteur photo de 8 MP est présent pour faire des selfies. Le smartphone dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous fait profiter d’une journée d’autonomie. Avec ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, tout est envisageable.

Sur Amazon, le smartphone Google Pixel 6a 128 Go est au prix de 330,88 € soit 28% de réduction avec la livraison gratuite.

Samsung Galaxy S20 FE

Continuons avec le Samsung Galaxy S20FE. Doté d'un écran 6,5" FHD 120 Hz incluant une caméra frontale (32 MP), vous pourrez regarder vos vidéos préférées en Full HD et faire des selfies de qualité professionnelle. Ses 3 objectifs (ultra grand angle 12 MP, grand angle 12 MP et téléobjectif zoom x3 8 MP) à l'arrière vous permettront de capturer tout ce que vous voulez. Sa batterie de 4500 mAh vous procure une autonomie d'environ 20 heures en utilisation. Avec ses 128 Go de stockage et sa RAM de 6 Go, libre à vous de lancer votre appli préférée ou de filmer les plus belles scènes.

Ce Samsung Galaxy S20 FE est soldé à 449 € (-33%) chez Rueducommerce.

realme GT2 Pro

Ce smartphone dernière génération possède un écran AMOLED 2K de 6,7" avec une caméra frontale de 32 MP. Trois objectifs haut de gamme à l'arrière (grand-angle 50 MP, ultra grand-angle 50 MP, macro 2 MP) alimentés par la technologie ProLight permettent de photographier aussi bien de très loin que de très proche. Sa batterie de 5000 mAh lui donne une autonomie de plus d'une journée. Ses 128 Go de stockage et ses 8 Go de RAM font du realme GT2 Pro un téléphone haut de gamme, prêt à vous satisfaire.

Ce magnifique realme GT2 Pro est vendu 439 € soit -42% chez Darty.

OnePlus Nord CE

Pour conclure ce TOP 5, laissez moi vous faire découvrir le OnePlus Nord CE dans sa version 128 Go. Son écran de 6,49" FHD+ possède un capteur de 16 MP. Il intègre également trois objectifs à l'arrière (grand-angle 64 MP, ultra grand-angle 8 MP et macro 2 MP) afin de mettre une image de qualité sur vos meilleures anecdotes. Pour le garder actif tout au long de la journée, voire même la nuit, il carbure au lithium avec une batterie de 4500 mAh. 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, que dire de plus ?

Pour ce qui est du prix, ce OnePlus Nord CE est au prix de 229 € soit -23% chez Fnac.

