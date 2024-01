Commençons par la trottinette électrique iScooter iX6.

Elle est équipée d'un moteur puissant de 1000W et de pneus tout-terrain de 11 pouces et intègre une propulsion arrière, un double amortisseur avant et arrière et un double frein à disque.

On trouve également des phares à LED et des trous pour pouvoir installer un siège (non fourni).

Elle propose un mode confort (10km/h, 15km/h, 25km/h) et un mode tout-terrain (15km/h, 30km/h, 45km/h), et offre une autonomie de 45 km.

La trottinette électrique iScooter iX6 est en promotion à 589,99 € au lieu de 849,99 €, soit une remise de 30% sur la Fnac. Livraison recommandée gratuite.



Elle est également disponible sur Rue du Commerce à 586,99 €.

On peut trouver d'autres trottinettes électriques à prix réduit, à savoir :

