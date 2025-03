On démarre avec la trottinette électrique Joyor A5.

Conçue en alliage de magnésium pour une robustesse accrue, elle intègre un moteur sans balais de 350 W qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Grâce à sa double batterie lithium de 36 V (interne de 7,8 Ah et externe amovible de 5,2 Ah), elle offre une autonomie comprise entre 30 et 35 km, adaptée aux déplacements quotidiens.

Son système de freinage combine un frein électronique à l’avant et un frein mécanique au pied à l’arrière, complété par un dispositif E-ABS pour un freinage efficace et sécurisé.

Les pneus pleins en nid d’abeille de 8 pouces garantissent une bonne adhérence et une absorption des chocs optimisée, tandis que la suspension avant améliore encore le confort sur routes irrégulières.

Côté visibilité, la Joyor A5 est équipée d’un éclairage complet avec phare LED avant, feux arrière clignotants au freinage et lumières latérales colorées.

Grâce à l'application, vous pouvez surveiller vos performances et ajuster les réglages directement depuis votre smartphone.

Retrouvez la trottinette électrique Joyor A5 à 214 € grâce au code 25MEGA03 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



On enchaîne avec la barre de son JBL Cinema SB560.

Cette barre 3.1 canaux offre une puissance de 250 W pour un son immersif et percutant. Grâce à la technologie Dolby Audio, chaque scène gagne en intensité, avec des effets sonores clairs et bien définis. Son caisson sans fil de 133 mm apporte également une profondeur exceptionnelle aux basses.

Le canal central dédié garantit des dialogues parfaitement audibles, que ce soit pour les films, les émissions ou les actualités. Son installation est rapide, avec une connexion HDMI ARC par câble unique ou une entrée optique pour une intégration facile à votre téléviseur.

Lorsque l’écran est éteint, la connexion Bluetooth transforme la barre de son en une enceinte puissante pour écouter vos playlists et podcasts directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

La barre de son JBL Cinema SB560 est en promotion à 129,99 € sur Rakuten grâce au code DARTY20 avec livraison offerte.



Enfin, on termine avec le casque sport Bluetooth Shokz OpenRun Pro 2 Mini.

Grâce à la technologie Shokz DualPitch, qui associe un haut-parleur à conduction osseuse et un haut-parleur à conduction aérienne, il offre un son à la fois puissant et cristallin, garantissant une expérience d’écoute immersive.

Sa conception à oreille ouverte permet de rester attentif à son environnement. Idéal pour les entraînements en extérieur, le casque ajuste automatiquement la plage de volume pour une écoute optimale, même en mouvement.

Son design ergonomique avec crochets d’oreille et cadre monocoque assure un maintien sûr et confortable, même lors des sessions les plus intenses. Grâce à une zone de contact élargie et un bandeau profilé, il répartit la pression de manière uniforme, offrant un confort longue durée.

Les microphones anti-vent, positionnés dans une zone à faible exposition et dotés d’une structure interne réduisant les bruits parasites, garantissent une communication claire même dans des conditions venteuses.

Côté autonomie, profitez de 12 heures d’écoute sur une seule charge, avec la possibilité de récupérer 2,5 heures de musique en seulement 5 minutes grâce à la charge rapide.

Le casque sport Bluetooth Shokz OpenRun Pro 2 Mini est disponible en noir à 149,99 € grâce au code DARTY20 sur Rakuten avec livraison offerte.



