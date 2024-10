Voici tout d'abord la trottinette électrique Joyor S10-Z.

Avec son cadre robuste en aluminium de qualité aérospatiale combinant légèreté et solidité, la S10-Z offre une excellente conductivité thermique et une résistance élevée à la corrosion.

Elle est équipée d'un double moteur à courant continu sans balais de 2x 1000 W ainsi que de plusieurs batteries lithium haute capacité 18650, assurant une autonomie allant jusqu'à 85 km sur une seule charge. Grâce à la gestion intelligente de la batterie, l’écran LCD vous informe en temps réel de son état et vous alerte immédiatement en cas de problème.

Avec une simple pression progressive sur l’accélérateur, vous ajustez la vitesse de manière fluide pour une conduite contrôlée et douce.

Équipée de phares ultra-lumineux de 1,1 W, la trottinette éclaire jusqu'à 6 mètres et ses pneus avant et arrière de 10 pouces antidérapants offrent une excellente absorption des chocs et une adhérence renforcée.

Utilisant une technologie de régulateur de vitesse inspirée des voitures, la S10-Z ajuste automatiquement sa vitesse grâce aux signaux des capteurs, optimisant ainsi la batterie pour des trajets plus longs.

Retrouvez la trottinette électrique Joyor S10-Z en promotion à 719 € sur Geekbuying grâce au code NNNFRJS719 avec livraison gratuite depuis l'UE.



D'autres bonnes affaires vous attendent aujourd'hui, comme par exemple :

Enceintes de bibliothèque Bluetooth actives Edifier R1280DBs - Bois à 110,50 € (prix officiel 139 €) (Bluetooth 5.0, port bass-reflex avant, entrées sub-out et OPT / COAX, télécommande sans fil, spacialiseur de champ sonore, grille amovible...)

