On commence avec le téléviseur Samsung QLED TQ55Q80D 4K 2024 - 55".

Grâce à l'intelligence artificielle, chaque scène est optimisée en 4K, quelle que soit la résolution initiale.

De plus, les technologies Real Depth Enhancer et Adaptive Picture offrent des images exceptionnelles : Real Depth Enhancer analyse l'image pour accentuer le contraste entre les objets au premier plan et l'arrière-plan pour créer une perception de profondeur plus réaliste, tandis que l'Adaptive Picture ajuste automatiquement la luminosité et le contraste de l'écran en fonction des conditions de lumière ambiante.

Grâce au Full Array, avec des LED uniformément réparties derrière tout l'écran pour un contrôle précis du rétroéclairage, le téléviseur révèle toute la richesse des couleurs.



Accédez à un vaste choix de contenus, y compris plus de 100 chaînes gratuites grâce à Samsung TV Plus, et profitez du cloud gaming avec Gaming Hub. Tous vos appareils connectés sont centralisés via SmartThings.

Q-Symphony synchronise les haut-parleurs de votre télévision avec votre barre de son pour un son enveloppant et sans perte.

Retrouvez le téléviseur Samsung QLED TQ55Q80D 4K à 889 € au lieu de 999 €, soit une remise de 11 % sur Amazon.





Voici quelques autres modèles de télévisions QLED à prix intéressants en ce moment :

Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (climatiseur portable CYBERTAKE S1 Pro, vélo électrique Touroll J1 et PC portable HUAWEI MateBook D 16 avec Core i9), aux meilleures remises Amazon de la semaine ou encore aux offres Fezibo sur les bureaux électriques.