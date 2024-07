On commence avec la trottinette électrique KuKirin G2 Master.

Fabriquée en alliage d'aluminium, elle est équipée d'un double moteur de 2 x 1 000 W, facilitant les montées et garantissant une conduite fluide sur tous les terrains. La double motorisation améliore également le contrôle et la stabilité.

Sa batterie lithium de 52 V / 1 081,6 kWh offre une autonomie pouvant atteindre 70 km.

Un écran ultra-large permet de vérifier d'un coup d'œil les informations essentielles.

Grâce à ses amortisseurs hydrauliques avant et arrière, la G2 Master absorbe efficacement les vibrations pour une conduite plus confortable et sûre, tandis que les freins à double disque avant et arrière assurent un freinage efficace et une décélération précise.

La trottinette électrique KuKirin G2 Master est disponible en précommande à 799 € avec le code NNNFRKG2MA sur Geekbuying et sera expédiée gratuitement à partir du 11/07 depuis l'UE. Le site officiel indique un prix de base de 1 499 €.



On enchaîne avec le graveur laser Longer B1 40W.

Avec une puissance, une précision et des performances exceptionnelles, il se démarque par son faisceau laser hautement concentré, augmentant les capacités de coupe de 20 %. Il peut par exemple facilement couper du tilleul de 40 mm ou de l'acrylique de 50 mm.

Il offre une surface de travail de 450 x 440 mm et une vitesse de gravure allant jusqu'à 36 000 mm/min. La carte mère 32 bits et les pilotes silencieux TMC2209 améliorent l'efficacité et réduisent le bruit.

Un système d'assistance pneumatique intelligent permet un contrôle automatique pour une précision et une qualité de coupe optimisées. L'appareil intègre également des capacités de gravure multicolore, offrant plus de 300 couleurs grâce à son faisceau laser.

Le graveur offre une protection contre les déplacements, les flammes, les déconnexions et les arrêts d'urgence. Le verre filtrant panoramique filtre efficacement 99,8 % du laser, garantissant une utilisation sécurisée.

Il est compatible avec divers matériaux tels que le bois, l'acier, le cuir, l'acrylique et le tissu. Son cadre en aluminium robuste assure une grande stabilité, même à grande vitesse. La barre de positionnement de mise au point et les interrupteurs de fin de course sur les axes X et Y améliorent la précision.

Le module laser dispose d'une lentille de protection remplaçable pour prolonger sa durée de vie. Les options de transfert de données sont variées, incluant Wi-Fi, USB, application et carte TF, permettant des opérations hors ligne.

Le graveur est compatible avec les logiciels LaserGRBL et LightBurn, supportant Windows 7+, macOS et Linux, et de nombreux formats de fichiers comme JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC, GC, etc.

Le graveur laser Longer B1 40W est au prix de 789 € avec le code NNNFRB140W sur Geekbuying et expédié gratuitement depuis l'UE. Le site officiel indique un prix de base de $1 699,99, soit à peu près 1 570 €.

Enfin, on termine avec le PC portable ASUS Vivobook S 15 OLED S5506.

Son écran de 15,6 pouces ASUS Lumina OLED offre une résolution 3K avec un ratio de 16:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il affiche également une luminosité de 400 nits, avec un pic de luminosité HDR de 600 nits, une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, un contraste de 1 000 000:1 et est certifié VESA et HDR True Black 500, capable de reproduire 1,07 milliard de couleurs.

Le PC dispose de 16 Go de RAM LPDDR5X et d'un SSD de 1 To au format M.2 NVMe PCIe 4.0.

Il embarque un processeur Intel Core Ultra 7 155H avec Intel AI Boost NPU pour améliorer les capacités de traitement de l'intelligence artificielle, 24 Mo de cache, 16 cœurs, 22 threads et pouvant atteindre une fréquence de 4,8 GHz. Il bénéficie également de la plateforme Intel Evo et des graphismes Intel Arc.

Le clavier chiclet rétroéclairé RGB avec pavé numérique inclut une touche Copilot dédiée pour une assistance IA instantanée.

Le PC portable ASUS Vivobook S 15 OLED S5506 est en promotion à 949,99 €

au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 350 € sur le site officiel Asus. Livraison gratuite sous 3 jours ouvrés.



