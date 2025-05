On commence avec la trottinette électrique Minimotors Dualtron Togo Plus (48V 12Ah).

Dotée d’un moteur de 650W en nominal et pouvant atteindre 800W en crête, elle permet d’atteindre une vitesse maximale de 40 km/h et est capable de grimper des pentes jusqu’à 15°. Grâce à son autonomie allant jusqu’à 40 km, vous pouvez envisager des déplacements prolongés sans vous soucier de la recharge.

La Togo Plus est équipée de freins à tambour à l’avant et à l’arrière, offrant un freinage précis et efficace.

Ses roues de 9 pouces avec chambre à air, combinées à des suspensions à ressort à l’avant et à l’arrière, assurent une excellente absorption des chocs sur différents types de routes.

L’éclairage LED, les clignotants intégrés et la certification d’étanchéité IPX5 permettent une conduite sécurisée, de jour comme de nuit, même par temps humide.

La trottinette électrique Minimotors Dualtron Togo Plus (48V 12Ah) est en promotion à 599,99 € sur Boulanger, soit une remise de 100 € par rapport à son prix officiel de 699 €.

Les nouveaux adhérents au Club Infinity bénéficient également d'une remise supplémentaire de 10 %.



On continue avec les AirPods 4.

Grâce à l’Audio spatial personnalisé et au suivi dynamique des mouvements de la tête, ils vous plongent au cœur d’un son à 360°, immersif et précis.

Équipés de la puce H2 développée par Apple, les AirPods 4 assurent une qualité audio et vocale optimisée. Le mode Isolement de la voix filtre les bruits ambiants et met votre voix en avant lors des appels, pour des conversations claires et naturelles, même en environnement bruyant.

Activez Siri d’un simple « Dis Siri » et profitez des nouvelles commandes gestuelles pour répondre sans parler. L’appairage est instantané, le partage audio simplifié, et la lecture s’adapte automatiquement selon que vous portez vos AirPods ou non.

Profitez de jusqu’à 5 heures d’écoute avec une seule charge, et jusqu’à 30 heures au total grâce au boîtier. Ce dernier, plus compact, adopte désormais la connectique USB-C.

Certifiés IP54, les AirPods 4 et leur boîtier résistent à la poussière, à la transpiration et aux éclaboussures.

Retrouvez les AirPods 4 à 114,96 € avec la remise au panier de 15 € sur Amazon (prix officiel 149 €).



Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth JBL Tune Beam 2.

Profitez de la signature sonore JBL Pure Bass enrichie par la réduction adaptive du bruit, qui filtre efficacement les sons extérieurs. Avec la technologie Smart Ambient, vous restez maître de ce que vous choisissez d’entendre.

Écoutez jusqu’à 10 heures, avec 30 heures supplémentaires via l’étui de recharge en mode réduction de bruit. Sans celle-ci, bénéficiez de jusqu’à 12 + 36 heures d’écoute.

Les écouteurs sont résistants à l’eau et à la poussière (IP54), tandis que leur étui bénéficie d’une protection IPX2.

Avec deux micros par écouteur, votre voix est captée avec précision, et les bruits environnants sont atténués pour des appels clairs, où que vous soyez.

Basculez facilement d’un appareil à l’autre grâce à la connexion multipoint Bluetooth et personnalisez l'audio via l’application JBL Headphones.

Les JBL Tune Beam 2 sont disponibles en noir à 51,08 € au lieu de 99,99 € (prix officiel), soit une remise de 49 % sur Amazon.



