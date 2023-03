Aujourd'hui, Geekbuying nous propose un bon lot d'offres. Cette boutique, bien connue par les adeptes de produits high tech, nous propose des promotions sur une pléiade de matériel.

Commençons par la trottinette électrique Halo Knight T107 Pro. Cet engin de mobilité haute performance possède un double moteur de 6000W (3000W fois deux). Grâce à sa batterie de 60V, d'une capacité de 38,4 Ah, vous octroie une autonomie de 80 km. Attention, cette trottinette n'est pas aux normes françaises, car elle peut atteindre 95 km/h (donnée du site). Heureusement, cet engin est doté de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière.

Cette trottinette électrique Halo Knight T107 Pro est vendue 1385,99 € au lieu de 1749,56 € soit 13% de remise + le code NNNHALOT107. La livraison est gratuite et prévue dans un délai de 3 à 10 jours, car envoyée depuis l'Europe.





Continuons avec la trottinette électrique NAVEE N65. Cette trottinette pliable possède un moteur de 500W en 48V et vous donne une autonomie de 65 km grâce à sa batterie d'une capacité de 12,5 Ah. Elle est équipée de roues de 10" et possède un frein avant E-ABS et un frein à disque à l'arrière. Elle répond aux normes françaises, car elle est dotée d'éclairage et atteint une vitesse max de 25 km/h.

Cette trottinette électrique NAVEE N65 est vendue 490 € au lieu de 694 € soit 21% de remise immédiate + le code promo NNNNAVEEN65FE. La livraison depuis l'Europe est gratuite, prévue sous 3 à 10 jours.





Enchainons avec le vélo électrique Eleglide M1 Plus. Ce vélo possède des roues de 27,5" et un dérailleur 21 vitesses SHIMANO. Son moteur brushless de 250W, alimenté par une batterie de 36V 12,5 Ah, vous octroie 100 km de distance parcourue avant de passer par la case recharge. Doté d'une suspension hydraulique à l'avant, ce vélo tout terrain saura se rendre utile dans toutes les situations.

Ce vélo électrique Eleglide M1 Plus est proposé à 739,19 € avec le code GKB23MS1. La livraison est prévue sous 2 à 10 jours, expédiée depuis l'Europe.





Le site prévoit des codes promo utilisables sur tous vos achats à savoir :

GKB23MS1 à partir de 600 $, remise de 50 $

GKB23MS2 à partir de 300 $, remise de 20 $

GKB23MS3 à partir de 100 $, remise de 10 $

GKB23MS4 à partir de 30 $, remise de 3 $

Passé 468 € de commande, 14 € de remise en payant via paypal ou carte bancaire

Passé 187 € de commande, 9,36 € de remise en payant via paypal ou carte bancaire





