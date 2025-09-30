Le feuilleton de la guerre commerciale de Donald Trump connaît un nouveau rebondissement, et cette fois, c'est l'industrie du divertissement qui est dans le viseur. Dans une série de publications sur son réseau social, le président américain a réitéré son intention de frapper durement les productions cinématographiques étrangères.

Accusant les autres pays d'avoir "volé" l'industrie du cinéma aux États-Unis "comme on vole des bonbons à un bébé", il a promis une réponse protectionniste radicale : des droits de douane de 100% sur tous les films non américains.

Pourquoi Donald Trump s'attaque-t-il au cinéma mondial ?

La rhétorique présidentielle cible un problème bien réel : la fuite des productions. Depuis des années, de nombreux pays comme la France, le Royaume-Uni ou la Hongrie attirent les tournages américains grâce à des crédits d'impôt très avantageux.

Cette concurrence a un impact direct sur Hollywood, qui a vu le nombre de jours de tournage à Los Angeles atteindre un plus bas historique en 2024. Pour Trump, la solution n'est pas de s'aligner sur ces incitations fiscales, mais d'ériger un mur douanier pour forcer les studios à produire sur le sol américain, fustigeant au passage le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, jugé "faible et incompétent" sur le sujet.

Cette mesure est-elle une solution viable ?

Cette guerre commerciale déclarée par le président ne fait pourtant pas l'unanimité au sein de l'industrie cinématographique américaine. Dès la première évocation de cette idée en mai, la plupart des studios et syndicats professionnels avaient exprimé leur scepticisme, plaidant plutôt pour un renforcement des aides fédérales.

Une vision partagée par le gouverneur de Californie, qui s'était dit prêt à collaborer avec l'administration Trump sur un plan de crédits d'impôt de 7,5 milliards de dollars. La Californie a d'ailleurs déjà approuvé le doublement de ses propres aides pour tenter d'enrayer le déclin.

Quel serait l'impact d'une telle taxe ?

Si elle était appliquée, une telle mesure bouleverserait l'économie mondiale du cinéma. Pour les spectateurs américains, cela pourrait se traduire par une hausse significative du prix des billets ou des abonnements aux plateformes de streaming qui diffusent des contenus internationaux.

Au-delà du cinéma, cette logique protectionniste s'étend à d'autres secteurs, comme l'ameublement, où des droits de douane substantiels sont également promis pour "rendre sa grandeur" à la Caroline du Nord, durement touchée par la concurrence chinoise. Une stratégie qui risque de provoquer des mesures de rétorsion et d'aggraver les tensions commerciales internationales.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette annonce est-elle nouvelle ?

Non, Donald Trump avait déjà formulé une menace quasi identique en mai 2025. La nouvelle déclaration sur Truth Social confirme sa persistance sur ce dossier, mais sans apporter de calendrier précis pour sa mise en application.

Quels autres secteurs sont visés par ces menaces de taxes ?

Outre le cinéma, le président américain a explicitement mentionné l'industrie du meuble. Il a promis d'imposer des "droits de douane substantiels" sur les meubles importés, ciblant principalement la Chine, afin de protéger et relancer la production en Caroline du Nord.

Quelle est la situation actuelle de l'industrie du film en Californie ?

L'industrie hollywoodienne est en difficulté. En 2024, le nombre de jours de tournage à Los Angeles a atteint son plus bas niveau historique (hors période de pandémie). Cette baisse est largement attribuée à la concurrence des incitations fiscales offertes par d'autres États américains et d'autres pays, qui attirent les productions hors de la Californie.