Après l'annonce de la puce Apple M2 en juin et le lancement des premiers appareils équipés MacBook Air et MacBook Pro 13, la firme de Cupertino vient de révéler les MacBook Pro 14 et 16 pouces embarquant des puces M2 Pro et M2 Max.

Elles restent gravées en 5 nm et proposent plus de coeurs pour pousser plus loin les performances des machines, maintenant le succès de la stratégie Apple Silicon dont on a pu voir qu'elle a permis à l'entreprise d'être l'un des seuls fabricants d'ordinateurs à connaître une croissance des ventes en 2022.

Les processeurs ARM M2 Pro et M2 Max ont mis du temps à arriver (des indices suggèrent qu'Apple prévoyait de les officialiser dès l'automne 2022) et ils pourraient être rapidement bousculés par l'arrivée d'un processeur Apple M3.

La gravure en 3 nm, nouvel enjeu stratégique

Si Apple semblait suivre un cycle d'environ deux ans entre deux générations, le décalage de la disponibilité de la gravure en 3 nm chez le fondeur TSMC a peut-être modifié les projets et pourrait contribuer à accélérer l'arrivée de la nouvelle génération pour profiter rapidement de nouvelle finesse de gravure.

Des rumeurs affirment que le processeur Apple M3 gravé en 3 nm pourrait arriver assez vite dès cette année et le site Digitimes affirme qu'un nouveau MacBook Air M3 est effectivement prévu pour le second semestre 2023, toujours selon des informations issues des chaînes d'approvisionnement.

Comme précédemment, il ouvrira l'accès à la nouvelle génération de puces Apple et il pourrait être décliné dans une version 15 pouces en plus du modèle habituel en 13,3 pouces.

L'iPhone 15 Pro également concerné

TSMC a lancé la production de masse pour des puces gravées en 3 nm en décembre 2022 et Apple, son principal client, est censée être l'une des premières firmes à profiter de ses capacités de production, ce qui fait sens avec une arrivée précoce du processeur Apple M3.

En parallèle, la firme proposera également cette finesse avec le SoC Apple A17 Bionic attendu dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Ultra durant l'automne prochain.

Ensuite, logiquement, de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 avec puce M3 Pro et M3 Max seraient lancés, mais pas avant 2024, selon les prédictions de l'analystes Ming-Chi Kuo.

Ne pas laisser d'espace à la concurrence

Apple a tout intérêt à ne pas laisser de temps mort dans ce domaine alors que Qualcomm prépare une riposte avec le développement de processeurs ARM pour PC portables (et peut-être plus tard pour PC de bureau) avec l'aide de la société Nuvia, capable de concevoir des coeurs ARM custom.

Le temps que le groupe de San Diego lance une première génération de puces, Apple aura déjà aligné trois familles, profitant d'un savoir-faire et d'une mise en oeuvre difficiles à rattraper, surtout en ayant les faveurs du principal fondeur mondial.

Les choses pourraient-elles changer avec la relance d'Intel dans la fonderie et une roadmap soutenue qui doit lui permettre de descendre jusqu'à une gravure de 1,8 nm dans les cinq prochaines années ?

Encore faudra-t-il tenir le calendrier et assurer les rendements, un point dont Samsung fait l'amère expérience pour sa propre technique de gravure en 3 nm, malgré une technologie plus avancée.