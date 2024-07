L'île de Taiwan a fait de la production de puces selon les techniques de gravure les plus avancées son cheval de bataille et un enjeu géostratégique mondial. Problème, la Chine revendique ce territoire comme sa propriété et compte un jour ou l'autre le récupérer, par la force si besoin.

Les passages d'avions et de navires militaires chinois dans l'espace taiwanais sont quotidiens et la question se pose de savoir si la Chine pourrait mettre la main sur les usines de production de puces alors même que les Etats-Unis font tout pour l'empêcher de développer son industrie électronique.

Les pays occidentaux sentent la menace venir et tentent de relocaliser la production de puces avancées sur leur territoire mais une invasion de Taiwan mettrait à coup sûr sens dessus dessous l'économie mondiale.

Que faire en cas d'invasion de Taiwan ?

Le président américain Joe Biden avait laissé entendre que les Etats-Unis interviendraient militairement en soutien en cas d'invasion de Taiwan, même si cela pose en soi beaucoup de questions.

Il n'existe pas d'alliance proprement dite entre les USA et Taiwan mais le pays de l'oncle Sam est en principe tenu de lui porter assistance en cas de menace. Si Taiwan a fait sa priorité de développer son armement défensif, il lui serait difficile de résister seule face à la Chine.

C'est pourtant la menace que vient de proférer Donald Trump, candidat républicain à la présidence américaine, en affirmant que Taiwan devrait payer pour la sécurité fournie par les Etats-Unis.

Il indique qu'il voit l'engagement américain à défendre l'île comme une sorte de police d'assurance qui serait donc monnayable. L'implication des Etats-Unis ne serait donc plus automatique si Donald Trump arrivait au pouvoir, une perspective qui n'a pas manqué d'inquiéter les investisseurs et fait chuter le cours en Bourse du fondeur taiwanais TSMC, au coeur de ces considérations géopolitiques.

L'industrie des puces malmenée

Le sujet est sensible : en cas d'invasion chinoise, les usines taiwanaises de TSMC et d'autres fondeurs seraient mises à l'arrêt voire détruites préventivement. De même, un refroidissement des relations pourrait conduire TSMC à retarder ou annuler ses projets de construction d'usines hors de Taiwan, et notamment aux Etats-Unis.

Dans les deux cas, l'approvisionnement en puces avancées des USA serait considérablement fragilisé et ralenti. D'un autre côté, il pourrait être utile de clarifier les positions face à ce qui est considéré comme une "ambiguïté stratégique" soigneusement entrenue pour ne pas augmenter la fureur de la Chine. Cette dernière aurait alors beau jeu de dénoncer une ingérence américaine.

Le secteur des puces n'est pas au bout de ses peines avec une autre menace venant cette fois de l'administration Biden qui pourrait réactiver d'anciennes directives afin de durcir le blocus sur l'importation de puces en Chine.

Presque tous les acteurs du marché (même l'équipementier ASML ou le pourvoyeur de composants IA Nvidia) voient leur cours à la baisse à la suite de cette information diffusée par Bloomberg et qui prépare de nouvelles difficultés pour commercer avec la Chine.