Commençons par la tablette incassable OUKITEL RT2 128Go.

Conçue à partir de matériaux industriels hautement résistants, la RT2 est dotée d'un large écran FHD+ 10,1 pouces ainsi que d'une batterie grande capacité de 20000 mAh avec charge rapide de 33W. Une dragonne peut être fixée à l'arrière pour faciliter son transport.

Avec la fonction OTG, la tablette peut également servir de banque d'alimentation pour charger d'autres tablettes ou smartphones.

Elle embarque un processeur Octa-core puissant MediaTek MT8788, une RAM de 8 Go et 128 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To avec une carte TF.

La RT2 est munie d'une caméra avant de 16MP et d'une caméra arrière de 16MP.



Elle offre deux emplacements SIM 4G et prend en charge le Wi-Fi 5G ainsi que les principaux systèmes de navigation GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU.

La tablette incassable OUKITEL RT2 128Go est en ce moment au prix de 238,99 € au lieu de 369,99 €, soit 35% de remise sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

On peut également trouver les tablettes suivantes à prix réduit :

D'autres articles sont en promotion en ce moment :



Consultez également notre top 3 des promos du jour (pack GoPro, TV Samsung LED 4K et écran PC gaming Lenovo Legion), notre focus sur les mini PC GEEKOM IT13 en promotion ou encore nos bons plans sur les mini imprimantes !