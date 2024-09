On commence avec la TV Xiaomi Q1E 4K - 55".

Elle est équipée d'un écran 4K Quantum Dot offrant un large spectre de couleurs, couvrant 97 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 pour une reproduction fidèle des nuances réelles. Capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs et d'atteindre 103 % de la norme NTSC, il est compatible avec Dolby Vision et HDR10+. Grâce à la technologie MEMC 60Hz, il garantit des images fluides et nettes.

Le téléviseur intègre deux haut-parleurs stéréo de 2x 15W offrant un son immersif grâce à la technologie Dolby Audio et DTS-HD.

Fonctionnant sous Android TV 10, le Q1E vous donne accès à un large éventail de films, jeux et applications. Le Chromecast intégré permet de diffuser facilement du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.

La télécommande est équipée de boutons dédiés pour Netflix, Amazon Prime Video et la commande vocale Google Assistant pour un accès rapide.

La TV Xiaomi Q1E 4K - 55" est proposée à 349,99 € sur la Fnac avec livraison standard gratuite, tandis que son prix officiel s'élève à 799 €.





Et pour terminer, retrouvez aussi les promotions suivantes :

