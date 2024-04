Commençons avec les écouteurs sans fil LG Electronics Tone Free DFP9W.CDEULLK.

Ils sont dotés de Dolby Atmos et du suivi de tête Dolby pour un véritable audio spatial ainsi que de la technologie sonore MERIDIAN, qui offre un son plus riche, plus détaillé et plus fidèle à l'enregistrement original.

Ils intègrent une réduction de bruit active (ANC) pour atténuer les bruits environnants, et grâce à UVnano+, les écouteurs sont nettoyés des germes par une exposition aux UV dans leur boîtier de charge.

Avec leur mode ambiant, ils permettent d'entendre les bruits environnants, et leur boîtier de charge est équipé d'un éclairage Mood Lighting. Les écouteurs sont également protégés contre les éclaboussures avec une certification IPX4 et disposent d'un mode avion.

Ils sont contrôlables par commande tactile, via l'application TONE Free compatible avec Android et iOS, ainsi que par Google Assistant et Siri.

Leur autonomie est de jusqu'à 10 heures sans ANC, et jusqu'à 24 heures avec l'utilisation du boîtier de charge, avec un temps de charge de moins d'une heure.

Les écouteurs sans fil LG Electronics Tone Free DFP9W.CDEULLK sont proposés à 79,45 € au lieu de 99,95 €, soit une remise de 21 % sur Amazon. Le prix officiel s'élève à 199 €.





Et voici d'autres promotions intéressantes :

Graveur laser Mecpow X3 5W à 149 € (prix officiel environ 214 €) (mise au point fixe, précision 0,01 mm, vitesse de gravure 10 000 mm/min, verrouillage de sécurité, arrêt d'urgence, détection de flamme, capteur gyroscope, 410 x 400 mm)

