On commence avec l'enceinte Bluetooth portable Tronsmart Fiitune X30.
Profitez d’un son spatial avec son haut-parleur de basses intégré de 80 W, offrant des basses profondes et claires.
L’enceinte intègre cinq haut-parleurs et quatre radiateurs passifs avec la technologie DSP Knowles, qui optimise en temps réel les fréquences pour offrir un son surround précis et équilibré. Le support du codec LDAC permet un son Hi-Res détaillé avec une bande passante allant jusqu’à 40 kHz.
Elle est également étanche IPX5, dispose d’une autonomie de 14 heures et se connecte sans fil avec appairage TWS pour un son stéréo instantané.
Retrouvez la Tronsmart Fiitune X30 à 139 € grâce au code NNNFRTFX30 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.
Les écouteurs ouverts Tronsmart OpenFly 2 Pro vous sont également offerts en ce moment pour l'achat de l'enceinte.
Également en promotion :
- Écouteurs ouverts à clip Soundcore C30i - Noir ou blanc à 35,99 € soit -16% (son surround, autonomie 10h et 30h avec boîtier, appels clairs avec 2 micros, commandes tactiles, IPX4, Bluetooth 5.3)
- Aspirateur robot laveur Roborock Q10 S5+ Set - Noir à 329,99 € soit -25% (10000 Pa, vidage automatique, brosse anti-emmêlement, navigation LiDAR précise, évitement d'obstacles, système de nettoyage avancé avec serpillères VibraRise 2.0 à 3000 tours/min...)
- TV OLED Samsung TQ48S90F 4K 2025 - 48" à 1 019,15 € avec la remise au panier
- TV OLED LG evo OLED55C5 4K 2025 - 55" à 1 169 € avec la remise au panier
- LEGO Technic 42202 La Moto Ducati Panigale V4 S à 160,99 € (prix officiel 199,99 €) + Le 2ème LEGO à -50% (le moins cher)
- LEGO Icons 10318 Le Concorde à 160,99 € (prix officiel 199,99 €)
- Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 69,06 € (-14%)
- Samsung Galaxy Book4 Pro à 869,99 € soit -42% (14" WQXGA+ 2880 x 1800 tactile 120 Hz, Core Ultra 5 125H 14 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Intel Arc Graphics, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Windows 11)
- SSD interne ORICO OG7000 NVMe M.2 PCIe Gen4 - 1 To à 56,99 € avec la remise au panier jusqu'à ce soir minuit (jusqu’à 6600 Mo/s)
- Carte graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 364,28 € (Amazon Allemagne)
- Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 à 579 € (Amazon Allemagne)
- 007 First Light - PS5 en précommande à 49,99 € avec mise à niveau gratuite vers l'édition Deluxe
Aussi disponible au même prix sur Xbox Series X
- Écran PC gaming MSI MAG 271QP QD-OLED X24 à 484,99 € avec le code ORDI15 + 20 € offerts dans la cagnotte Club Rakuten (26,5" QHD 2560 x 1600, dalle OLED, 240Hz, 0,03 ms, 450 cd/m², 1500000:1, sRGB 138%, DCI-P3 99%, Adaptive Sync, VESA DisplayHDR 400 True Black)
Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (écran gaming Gigabyte OLED 49", batterie externe UGREEN 300W et écouteurs ouverts Baseus Eli Sport 1), aux promos Dyson de la rentrée ainsi qu'au lancement des précommandes pour le nouvel iPhone 17 sur Cdiscount et Boulanger !