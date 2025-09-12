On commence avec l'enceinte Bluetooth portable Tronsmart Fiitune X30.

Profitez d’un son spatial avec son haut-parleur de basses intégré de 80 W, offrant des basses profondes et claires.

L’enceinte intègre cinq haut-parleurs et quatre radiateurs passifs avec la technologie DSP Knowles, qui optimise en temps réel les fréquences pour offrir un son surround précis et équilibré. Le support du codec LDAC permet un son Hi-Res détaillé avec une bande passante allant jusqu’à 40 kHz.

Elle est également étanche IPX5, dispose d’une autonomie de 14 heures et se connecte sans fil avec appairage TWS pour un son stéréo instantané.

Retrouvez la Tronsmart Fiitune X30 à 139 € grâce au code NNNFRTFX30 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Les écouteurs ouverts Tronsmart OpenFly 2 Pro vous sont également offerts en ce moment pour l'achat de l'enceinte.



