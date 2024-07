On commence avec la TV LG Nanocell 4K UHD 50NANO81 2024 - 50".

Grâce à la technologie Nanocell de LG, elle offre des couleurs pures en utilisant des nanoparticules d'environ 1 nm qui filtrent les teintes ternes pour améliorer leur pureté.

Développé par LG, le processeur α5 AI 4K Gen7 optimise la qualité de l’image et du son pour des couleurs plus riches, des scènes plus détaillées et des sons plus nets.

Utilisez votre voix avec LG ThinQ pour ajuster les paramètres et obtenir des recommandations, ou avec Alexa pour contrôler vos appareils domotiques compatibles. De plus, les téléviseurs LG sont compatibles avec Google Home et Apple Home pour gérer vos appareils connectés.

Profitez des nouveaux standards ALLM (Auto Low Latency Mode) et eARC (Enhanced Audio Return Channel) pour une expérience de jeu fluide avec une latence réduite, ainsi qu'un son haute définition sans perte de qualité.

La TV LG Nanocell 4K UHD 50NANO81 2024 - 50" est en promotion à 409 € au lieu de 499 €, soit une remise de 18 % sur Amazon pour les membres Prime. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 599 €.







Découvrez également les modèles suivants à prix réduit pour le Prime Day :

