On commence avec la Garmin Instinct 2 Solar 45 mm - Noir.

Elle dispose d'un verre solaire pour une autonomie illimitée en mode montre connectée. Étanche jusqu'à 100 mètres, elle résiste aux chocs et à la chaleur grâce à son boîtier en polymère renforcé de fibres et son verre Corning Gorilla résistant aux rayures.

Compatible avec plusieurs systèmes de navigation par satellite (GPS, GLONASS, Galileo), elle offre plus de 30 applications sportives intégrées. Les capteurs ABC (altimètre, baromètre, compas) et la fonction TracBack permettent un retour facile à votre point de départ.

Surveillez votre fréquence cardiaque, votre stress, votre sommeil et votre taux d'oxygène dans le sang.

Le moniteur d'énergie Body Battery utilise la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et d'autres données pour évaluer votre niveau d'énergie, tandis que la fonction âge fitness estime l'âge de votre corps en fonction de votre activité physique, de votre fréquence cardiaque au repos et de votre IMC, vous donnant des conseils pour améliorer votre forme physique.



Profitez des profils d'activités multisport, des entraînements HIIT et du suivi de la puissance de course. Recevez des suggestions d'entraînement quotidien et une aide à la récupération après chaque séance.

La Garmin Instinct 2 Solar 45 mm en noir est en promotion à 219,99 € au lieu de 270 €, soit une remise de 19 % sur Amazon pour les membres Prime. Son prix officiel s'élève à 349,99 €.

Voici quelques autres modèles de montres connectées en promotion pour le Prime Day :

