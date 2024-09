On commence avec le climatiseur portable multifonction CYBERTAKE S1 Pro.

Compact et facile à transporter, il est équipé d'un compresseur Panasonic et peut rapidement refroidir, déshumidifier et chauffer.

Une fois la température définie atteinte, le S1 Pro peut automatiquement réduire la vitesse du compresseur afin d'éviter les ajustements manuels et réduire la consommation d'énergie.

Il offre six modes de fonctionnement : AUTO, refroidissement rapide MAX, économie d'énergie ECO, sommeil ECO+, déshumidification et ventilation. Le mode sommeil ECO+ maintient un niveau sonore de 38 dB, avec une consommation d'énergie ultra-faible. En mode ECO+, il est même possible de n'utiliser qu'1 kWh d'électricité pendant 10 heures.

Grâce au support des tensions de 12V, 24V, 48V, 110V et 220V, l'appareil s'adapte parfaitement à divers environnements électriques, tandis que son moteur de 480W lui permet de maintenir un contrôle optimal de la température même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Adoptant une structure en alliage d'aluminium, le S1 Pro offre une grande durabilité et résistance à la corrosion et aux chocs. De plus, l'alliage d'aluminium offre une bonne conductivité thermique, ce qui aide à dissiper la chaleur de l'appareil et à maintenir une performance stable. Grâce à la norme d'étanchéité IPX4, il ne craint pas non plus les éclaboussures et peut donc fonctionner normalement dans des environnements humides ou sous une pluie légère.

Enfin, sa conception sans drainage automatique vous évite de devoir retirer manuellement la condensation ou de nettoyer fréquemment le réservoir.

Le climatiseur mobile multifonction CYBERTAKE S1 Pro



On enchaîne avec le vélo électrique Touroll J1.

Il est doté d'un moteur sans balais de 250W, offrant un couple de 45 N.M et une vitesse maximale de 25 km/h.

Équipé d'une batterie lithium-ion amovible de 561,6 Wh, le vélo offre une autonomie pouvant atteindre 100 km en mode assistance.

Ses pneus larges de 27,5 x 2,1 pouces en caoutchouc assurent une excellente adhérence et stabilité sur tous les terrains, permettant une montée fluide et une conduite confortable sur des surfaces irrégulières. Il est également doté d'un dérailleur Shimano 7 vitesses.

Les amortisseurs mécaniques avec un débattement de 80 mm absorbent les chocs et les vibrations. La suspension verrouillable permet d'adapter la conduite : rapide sur les routes plates ou confortable sur les chemins accidentés.

Le vélo dispose d'un écran LCD avec port USB, affichant la vitesse en temps réel et la possibilité de recharger vos appareils. Vous pouvez ainsi facilement basculer entre 5 niveaux d'assistance au pédalage, réglables entre 12 et 25 km/h, ainsi qu'activer le mode marche à 6 km/h.

L'éclairage certifié StVZO du J1 améliore la visibilité sur la route sans éblouir les autres usagers, et un porte-bagages solide est également inclus.

Le vélo électrique Touroll J1



Enfin, on termine ce top 3 avec le PC portable HUAWEI MateBook D 16 2024.

Il est doté d'un écran IPS de 16 pouces 100 % sRGB d'une résolution de 1920 × 1200 pixels, et est certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et équipé d'un gradateur CC anti-scintillement.

Son processeur Intel Core i9-13900H excelle dans le multitâche, avec une amélioration des performances monocœur de 23,6 % et multicœur de 142,3 %. Ses ventilateurs Shark Fin ultraminces assurent une dissipation efficace de la chaleur tout en restant silencieux, générant un bruit de seulement 22 dB.

Le clavier comprend un commutateur de caméra et une touche AI Search pour des recherches simplifiées. La caméra IA avec FollowCam assure un centrage optimal lors des réunions vidéo, et la suppression du bruit par l'IA garantit des appels clairs.

Le MateBook D 16 inclut également une antenne Metaline HUAWEI qui assure des connexions longue portée jusqu’à 270 mètres.

Le chargeur polyvalent de 65 W avec fonctionnalité SuperCharge permet de recharger rapidement non seulement l'ordinateur, mais aussi d'autres appareils HUAWEI.

Le HUAWEI MateBook D 16 2024



