Voici tout d'abord le graveur laser ATOMSTACK A20 PRO V2 20W.

Doté d’un module laser de 20W et d’une technologie de compression du point laser permettant d’obtenir une finesse de 0,08 x 0,1 mm, il assure une gravure d’une extrême précision. Son châssis en alliage d’aluminium et sa conception modulaire garantissent une meilleure stabilité du mouvement et une durabilité accrue.

Il intègre également des butées de fin de course, une lumière de positionnement en croix et une précision de gravure de 0,01 mm.

Grâce à une puissance totale de 120W, l’A20 PRO V2 se distingue par une capacité de découpe élevée et une vitesse de gravure atteignant 400 mm/s. Idéal pour une grande variété de matériaux tels que le bois, l’acrylique, le métal, etc., il peut découper du contreplaqué de tilleul ou de pin (jusqu'à 12 mm), du bois de paulownia (15 mm), de l’acrylique noir (10 mm) ou des panneaux de fibres (5 mm), tout en offrant une gravure nette sur différentes surfaces.

La structure à guidage linéaire intégré permet un assemblage rapide et une grande précision même à haute vitesse.

L'appareil est également équipé d’un capot de protection laser magnétique amovible, de lunettes de protection et d’une alarme de sécurité en cas d'inclinaison supérieure à 15°.

Compatible avec l’application mobile et PC ATOMSTACK, ainsi qu’avec les logiciels Lightburn et LaserGRBL, l’A20 PRO V2 prend en charge une interaction multifonctionnelle via port USB ou Type-C. Il propose également des fonctionnalités avancées telles que la reprise après une coupure de courant, l’assistance à l’air automatisée et la mise au point automatique.

Vous pouvez obtenir le graveur laser ATOMSTACK A20 PRO V2 20W à 319,99 € grâce au code A20PV2 sur Tomtop, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Retrouvez également les articles suivants en réduction :

iPad Air 11" M3 WiFi - 128 Go - Gris sidéral à 649,99 € soit -10% (11" Liquid Retina, puce M3, Apple Intelligence, caméras avant / arrière 12MP, WiFi 6E)

Et enfin, découvrez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (vélo électrique iScooter EB3, enceinte portable Harman Kardon Luna, écran PC gaming OLED 34" Gigabyte), nos bons plans consacrés aux écouteurs sans fil à petit prix ou encore à notre sélection des meilleures offres des Jours Boulanger.