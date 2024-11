On commence avec la Xiaomi TV S Mini LED 75 2025.

Avec sa luminosité maximale de 1 200 nits, elle fournit des images époustouflantes avec un contraste saisissant grâce à ses 512 zones de gradation locales, qui permettent un contrôle précis de la luminosité. Résultat : des images réalistes avec des détails éclatants, même dans les zones sombres.

Le téléviseur est également conçu pour offrir des images ultra-fluides avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution 4K. De plus, son processeur avec IA optimise tous vos contenus grâce à l'intelligence artificielle, améliorant ainsi la qualité de l'image en temps réel.

Profitez d'une expérience cinématographique grâce à Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, qui enrichissent l’audio et l’image pour une immersion totale. La technologie HDR et les zones de gradation avancées assurent une reproduction des couleurs vibrante et des contrastes profonds, tout en réduisant la fatigue oculaire.

Pour le gaming, la TV offre un taux de rafraîchissement variable et intègre également des ports HDMI 2.1.

Retrouvez la Xiaomi TV S Mini LED 2025 en 75 pouces en promotion à 999 € au lieu de 1 099 € sur le site officiel Xiaomi, avec en ce moment l'enceinte Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor en cadeau.





De nombreuses autres remises vous attendent pendant cette période de pré-Black Friday, comme par exemple :

Aspirateur robot laveur Roborock Q7 Max+ - Blanc à 329,99 € soit -17% (et prix officiel 599 €) (station de vidage automatique, 4200Pa, navigation LiDAR PreciSense, cartographie 3D, filtre à air lavable de catégorie E11, 30 niveaux de débit d’eau...)

Aspirateur robot laveur Roborock Q8 Max+ - Noir à 369,99 € soit -17% (et prix officiel 649,99 €) (station de vidage automatique, 5500Pa, aspiration et nettoyage à la serpillière en un seul passage, évitement d'obstacles, prise en charge du rechargement aux heures creuses, algorithmes adaptatifs de planification de parcours...)





