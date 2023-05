La triche est un véritable fléau sur les jeux en ligne. Avec des titres de plus en plus compétitifs et l'intégration de plus en plus fréquente de la notion d'argent, de compétitions, de récompenses et de professionnalisation, la tentation est grande pour les joueurs de s'offrir les services de logiciels d'aide pour les aider à performer toujours plus.

L'appât est également présent chez les grands streamers qui doivent proposer un contenu toujours plus intéressant à leur audience pour continuer de recruter des followers et des vues. Mais streamer en train de tricher, c'est également prendre le risque d'attirer les soupçons d'autres joueurs, et un géant du streaming chez Twitch vient de se faire prendre la main dans le sac.

Plus de pitié pour les tricheurs

C'est ainsi que le streamer Raúl "Auronplay" Àlvarez Genes a annoncé s'être faire bannir à vie de Counter-Strike : Global Offensive pour tricherie. Le joueur suivi par 15 millions d'utilisateurs sur Twitch avait fait de sa passion son activité principale. Avec autant d'audience, AuronPlay vivait confortablement de ses streams sur Twitch, mais voilà, tout était trop beau et le joueur a été pris en flagrant délit de triche sur CS: GO.

Le système VAC (Valve Anti-Triche) de Steam a épinglé le joueur qui n'est pas en mesure de faire appel, il est donc banni à vie (avec son compte principal) de CS:GO et de tous les autres jeux faisant appel à ce système de détection de triche.

Longtemps, les gros streamers ont bénéficié de certains passe-droits auprès des plateformes de jeu pour pouvoir faire appel de décisions de ban. Mais face à une augmentation des cas, les éditeurs sont de plus en plus stricts et n'ont plus peur de se mettre à dos les ténors des plateformes de streaming.

La mauvaise nouvelle pour AuronPlay c'est que son compte sera automatiquement banni également de Counter Strike 2 et qu'il perde par la même occasion l'intégralité des skins achetés par le passé sur ce compte.

Tout cela n'empêchera pas le joueur de créer un nouveau compte. La question se pose désormais si Twitch applique également une sanction à son streamer, certains tricheurs ayant également été bannis de la plateforme par le passé.