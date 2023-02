D'après un document consulté par The Information, de l'ordre de 180 000 personnes aux États-Unis payaient des abonnements au réseau social Twitter mi-janvier. Ils représentaient 62 % du nombre total d'abonnés payants de Twitter. Il y avait donc plus de 290 000 abonnés payants pour Twitter dans le monde.

Ces chiffres internes sont cohérents avec le suivi du chercheur Travis Brown. Selon sa dernière estimation pour début février, il y aurait un peu moins de 290 000 abonnés à Twitter Blue qui constitue l'essentiel des abonnements payants.

Récemment débarqué en France, l'abonnement Twitter Blue est proposé aux États-Unis à 8 $ par mois via la version web de Twitter, ou 11 $ par mois via les applications Android et iOS. Il existe également une offre d'abonnement annuel.

Problème en perspective pour Elon Musk

Le nombre d'abonnés payants est susceptible de représenter environ 28 millions de dollars de revenus par an pour Twitter. Propriétaire du groupe, Elon Musk a tablé sur un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars pour cette année 2023.

Au stade actuel, l'apport des abonnements payants à moins de 1 % serait donc faible pour les revenus de Twitter. Pourtant, Elon Musk a pour ambition que la moitié des revenus de Twitter émanent des abonnements payants… C'est très loin du compte.

Elon Musk a évoqué un partage des revenus publicitaires de Twitter avec des créateurs abonnés à Twitter Blue et pour lesquels des publicités apparaissent dans leurs fils de réponses. Dans le même temps, Twitter pourrait faire payer 1 000 dollars par mois la coche dorée aux entreprises.