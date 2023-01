" Les publicités sont trop fréquentes sur Twitter et trop grandes. Nous prenons des mesures pour remédier à ces deux problèmes dans les semaines à venir ", a indiqué Elon Musk dans un tweet. Le propriétaire du réseau social de microblogging a ajouté qu'un abonnement plus cher permettant de ne plus avoir de publicité sera lancé.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

L'abonnement payant Twitter Blue est actuellement proposé dans une poignée de pays : Australie, Canada, États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Aux USA, il est proposé à 8 dollars par mois via le Web. Sur iPhone et smartphone Android, c'est un prix de 11 dollars pas afin de tenir compte des commissions d'Apple et Google sur les achats in-app avec l'App Store et Google Play.

En plus de Twitter Blue ou avec

Twitter Blue donne droit à certaines fonctionnalités. Par exemple, Undo Tweet (annuler un tweet après envoi et avant d'être visible pour les autres utilisateurs), un mode Lecture pour les discussions, la mise en ligne de vidéo 1080p et plus longues, des tweets et réponses affichés en priorité, de la personnalisation supplémentaire…

L'abonnement Twitter Blue est également synonyme d'accès à des nouveautés en avant-première comme Edit Tweet pour la modification d'un tweet après sa publication. La coche bleue est associée pour un profil, à la suite de l'enregistrement d'un numéro de téléphone et d'une étape de vérification.

Pour Twitter Blue, il a été fait mention d'un travail en cours sur une réduction du nombre de publicités affichées, mais pas d'une suppression complète des publicités qui sera donc réservée à un abonnement encore plus cher. Elon Musk n'a pas précisé de prix, ni de date de lancement.

Évolution en vue pour le modèle économique de Twitter

Globalement, c'est un changement de cap pour Twitter dans le but de réduire la dépendance aux revenus publicitaires. C'est peut-être aussi une nécessité avec l'arrivée d'Elon Musk et ses décisions qui ont fait fuir ou du moins réfléchir des annonceurs.

La relance de Twitter Blue a été chaotique concernant l'obtention de la coche bleue avec des comptes se faisant passer pour des entreprises. Un désordre qui n'a pas plus aux marques. Reste que Twitter cherche en ce moment à séduire les annonceurs pour leur retour, grâce à des ristournes sur les campagnes publicitaires.

Sur le plus ou moins long terme, le modèle économique de Twitter pourrait ainsi jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Les messages d'Elon Musk sur la question de la publicité arrivent, tandis que Twitter n'autorise plus son API pour des services ou produits similaires à ses applications. Une décision qui pourrait être en rapport avec des considérations financières et pour favoriser ses abonnements payants.