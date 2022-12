Sous la houlette d'Elon Musk, le réseau social Twitter a décidé de relancer aujourd'hui son abonnement payant Twitter Blue. Aux États-Unis, il est proposé à 8 dollars par mois via le Web et 11 dollars par mois sur iPhone. Via l'App Store et iOS, le choix a été fait répercuter la commission d'Apple sur les achats in-app.

Dans le cadre de Twitter Blue, les abonnés bénéficient de la fonctionnalité Edit Tweet permettant de modifier un tweet après sa publication, la possibilité de mettre en ligne des vidéos 1080p et plus longues, un mode Lecture pour les discussions, une réduction de moitié du nombre de publicités, des tweets et réponses affichés en priorité.

En plus d'un accès anticipé à des nouveautés avec Twitter Blue Labs, les abonnés Twitter Blue pourront avoir droit à la coche bleue sur un profil. Ils devront toutefois d'abord enregistrer un numéro de téléphone et passer par l'étape de la vérification. Par ailleurs, si un abonné Twitter Blue modifie un nom d'utilisateur, un nom d'affichage ou une photo de profil, cela entraînera une perte temporaire de la coche bleue jusqu'à nouvel examen du compte.

Après des problèmes d'usurpation

L'obligation de vérification avant l'obtention de la coche bleue est venue se greffer afin d'éviter des problèmes de comptes se faisant passer pour des célébrités ou des entreprises.

Le mois dernier et sans cette étape obligatoire, Elon Musk avait lancé une version de Twitter Blue qui a rapidement été à l'origine de faux comptes " vérifiés " sur la plateforme. À peine lancée, elle avait ainsi été retirée.

La coche bleue sera donc désormais accordée après vérification. En outre, elle commencera à être remplacée par une coche couleur dorée pour les entreprises, puis une coche grise pour les comptes d'organisations gouvernementales et responsables politiques.

Un grand ménage en prime

" Merci de votre patience pendant que nous avons travaillé pour améliorer Blue. Nous sommes enthousiastes et impatients de partager davantage avec vous prochainement ", écrit Twitter. Rappelons qu'auparavant, la coche bleue était gratuite et utilisée pour signaler des comptes d'intérêt public actifs, notoires et authentiques, à la suite d'un processus de certification et de vérification.

Elon Musk a également annoncé que Twitter va bientôt supprimer 1,5 milliard de comptes inactifs. Selon ses termes, ce sont les noms de 1,5 milliard de comptes qui seront libérés. " Ce sont des suppressions de comptes évidentes, sans tweets ni connexion depuis des années. "

Avec des comptes inactifs en moins, ce grand ménage devrait aussi être bien accueilli du côté des annonceurs, grâce à une amélioration des indicateurs concernant la publicité. Récemment, Elon Musk a remercié les annonceurs pour leur retour sur Twitter.