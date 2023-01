Depuis qu'Elon Musk a pris la tête de Twitter en fin d'année 2022, le réseau social est dans tous ses états. Ses fondamentaux plient sous l'effet des changements imposés par le nouveau maître des lieux et le modèle économique est plus que jamais en souffrance.

Plusieurs grands annonceurs publicitaires, source quasi-exclusive des rentrées d'argent de la firme, ont mis en pause leurs campagnes sur le réseau social en attendant d'y voir plus clair dans la stratégie du milliadaire pour forger un Twitter 2.0 dont les avantages ne sont pas encore évidents.

Dès son arrivée, Elon Musk avait brandi la menace de la faillite de Twitter pour tenter de faire bouger les lignes rapidement tout en procédant à une transformation en profondeur du management et des équipes.

Vers un Twitter 2.0

Résultat, les trois quarts des salariés ont quitté leur poste et le réseau social ne fonctionne plus qu'avec un effectif réduit de 2000 personnes, ce qui n'est pas sans poser de questions sur la capacité à conserver certains aspects comme la modération, pourtant indispensable pour respecter les réglementations internationales.

En parallèle, de nombreux éléments sont testés, comme l'abonnement à 8 dollars / mois (ou plus, selon la commission des plateformes de téléchargement répercutée dans le tarif), la possibilité de réaliser des tweets longs de 4000 caractères, rompant avec l'esprit même de Twitter et de ses messages courts, ou encore la création d'une monnaie virtuelle.

Dans le même temps, l'API qui permettait d'accéder à certaines données de Twitter dans des applications tierces a été désactivée et ce qui semblait être un problème technique il y a quelques jours apparaît de plus en plus comme une manoeuvre délibérée qui pourrait déboucher sur une version payante.

Ristournes sur les campagnes publicitaires

Cette question de la génération de revenus se manifeste aussi avec une tentative de séduction des annonceurs publicitaire en tentant de relancer la machine par une offre du type une campagne achetée, une campagne offerte.

L'offre est ciblée et doit être utilisée avant le 28 février, autour de l'événement sportif américain majeur du Super Bowl qui est aussi une immense machine publicitaire et une source de revenus majeure pour Twitter l'an passé.

Or, la plupart des grands annonceurs sur Twitter n'ont encore rien dépensé en campagnes publicitaires depuis le début de l'année, ce qui n'est pas vraiment bon signe.

Cette opération vise donc à tenter de les réconcilier avec le nouveau Twitter alors que ces derniers semblent échaudés par les dernières manoeuvres comme le retour de comptes bannis et de discours haineux sur la plateforme, et alors qu'Elon Musk pourrait finir par autoriser la publicité pour les partis politiques US, lui-même se positionnant comme un Républicain.

Craintes sur la gestion

L'heure n'est pas encore à l'émancipation à l'égard de la publicité, même si le rêve ultime serait de transformer Twitter en super-app (ou application universelle) où il serait possible de quasiment tout faire depuis un même environnement.

Et pendant ce temps, les craintes restent soutenues concernant l'obsession d'Elon Musk envers le réseau social, au détriment de la gestion de ses autres entreprises, dont Tesla.

Le constructeur de véhicules électriques a pourtant affiché de nouveaux records de livraison en 2022 mais les analystes et les investisseurs restent inquiets des prises de position de plus en plus clivantes de l'homme d'affaires.