Passé sous la houlette d'Elon Musk, le réseau social Twitter a mis un terme à l'application de sa politique en matière de désinformation relative au Covid-19. Sans véritable annonce, une discrète mise à jour indique qu'elle n'est plus en vigueur depuis la semaine dernière.

" Depuis le 23 novembre 2022, Twitter n'applique plus le règlement concernant les informations trompeuses sur le Covid-19 ", peut-on lire dans le centre de transparence sur le site de Twitter. Une courte note qui n'est par contre pas déclinée en version française pour le moment.

Avant mercredi dernier

D'après les données de Twitter, 11,72 millions de comptes ont été mis en cause depuis janvier 2020 et la mise en place de ses lignes directrices relatives aux Covid-19. Un total de 11 230 comptes ont été suspendus et près de 98 000 contenus ont été supprimés.

" Nous continuons de privilégier la suppression ou l'annotation des informations potentiellement dangereuses et à faire en sorte que les utilisateurs soient en mesure de trouver facilement des informations crédibles pendant cette phase critique ", écrivait Twitter.

Il était ainsi interdit de partager sur Twitter du contenu en lien avec le Covid-19 relevant de déclarations manifestement fausses ou trompeuses, et susceptibles de porter préjudice.

Une modération floue

Rappelons que suite à l'un de ses sondages sur son compte Twitter, Elon Musk a décrété une amnistie générale avec la restauration de comptes qui avaient été préalablement suspendus. A priori, cela devrait être le cas pour les plus de 11 000 comptes suspendus en raison d'une désinformation sur le Covid-19.

Pour autant, les déclarations d'Elon Musk sur Twitter sont ambiguës et à géométrie variable, même s'il assure que ses initiatives reflètent la voix du peuple. Il avait indiqué que le règlement de Twitter ne serait pas modifié et avait évoqué la création d'un conseil de modération aux points de vue très divers, avant de faire machine arrière.

Ce flou n'est évidemment guère apprécié par les annonceurs qui demeurent la principale source de revenus pour Twitter. Parmi ceux-ci, Apple qui d'après le Washington Post était le premier annonceur de Twitter au premier trimestre. Les 48 millions de dollars dépensés par Apple en publicités sur le réseau social ont représenté 4 % des revenus de Twitter.

Selon Elon Musk, Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Toutefois, il pointe du doigt une atteinte à la liberté d'expression et semble faire diversion sur les difficultés rencontrées par son groupe en s'attaquant à Apple, y compris pour sa commission avec l'App Store.