Depuis quelques jours, les tweets d'Elon Musk s'invitent partout sur Twitter. Difficile d'y échapper, qu'ils soient directs ou en réponse à d'autres messages. La question s'était posée de savoir s'il s'agissait d'un problème technique (Twitter fait face à une transformation profonde de son fonctionnement) ou à une volonté délibérée.

Il semble de plus en plus probable que ce soit la deuxième option qui soit à l'oeuvre et des documents obtenus par le média Platformer vont dans ce sens, soulignant l'égo surdimensionné du milliardaire.

Duel perdu avec Joe Biden

Car l'origine de cette mise en valeur accrue des tweets d'Elon Musk viendrait du fait que son tweet de soutien à l'équipe des Eagles de Philadelphie lors du Superbowl s'est moins diffusé que celui de Joe Biden, président des Etats-Unis (9,1 millions d'impressions contre 29 millions).

Selon les documents de Platformer, l'homme d'affaires a réuni en urgence les équipes de Twitter pour rendre ses tweets plus visibles. Après avoir licencié l'ingénieur qui lui expliquait que ses messages n'intéressaient pas autant de monde qu'il le pensait malgré ses 129 millions de followers, il a donc exigé de faire gagner son compte en visibilité sous peine de licencier les salariés concernés.

Et ce n'est finalement pas l'hypothèse d'un blocage massif du compte d'Elon Musk par les utilisateurs qui freinerait la diffusion de ses tweets qui serait à l'oeuvre, comme il l'évoquait il y a peu. Platformer indique que le compte a été en fait artificiellement boosté d'un facteur 1000 pour créer une visibilité forcée.

Un compte Twitter boosté pour faire entendre sa voix

Ce "multiplicateur pour power user" ne serait appliqué que pour le compte d'Elon Musk et permettrait de pousser ses tweets chez plus de 90% de ses followers. C'est apparemment la seule réponse technique apportée par les ingénieurs pour résoudre cette problématique...et éviter de se faire virer.

En tant que maître des lieux, il est évidemment libre de décider du fonctionnement de Twitter mais certains salariés soulignent anonymement qu'il est en train de créer la même situation de manipulation de l'algorithme qu'il dénonçait avec la direction précédente.

La liberté d'expression promise pour tous devient peu à peu celle de sa voix seule, sur la base du nombre de followers et à l'aide d'une visibilité accrue mais qui ne vient pas forcément d'une marque d'intérêt particulière des utilisateurs.

Dans le même temps, Elon Musk se donne jusqu'à fin 2023 pour trouver un dirigeant à Twitter afin de respecter le vote des utilisateurs qui préfèrent ne pas l'avoir comme dirigeant.