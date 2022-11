Cela fait un mois qu'Elon Musk a officiellement mis la main sur Twitter et que la transformation du réseau s'amorce. On a ainsi vu la moitié des salariés du groupe se faire licencier, une partie des survivants de la première vague s'en aller, le reste se faire mettre une pression énorme à coup d'objectifs irréalisables et d'heures supplémentaires obligatoires... On a vu les comptes certifiés payants s'offrir à tous, avec un record de cas d'usurpation d'identité et des conséquences encore bien réelles sur certaines sociétés ou personnalités, puis cerise sur le gâteau : le compte de Donald Trump a été réactivé au titre de la liberté d'expression pendant qu'Elon Musk virait les comptes de ses ex ou des personnes le critiquant sur la plateforme...

Twitter : Elon Musk, ce sauveur

Bref, en coulisse, Twitter mène la culture du chaos sans que l'on ne sache vraiment vers quoi la plateforme va aller...

Mais en façade, tout va bien selon Elon Musk qui, habitué aux piques et autres déclarations choc annonce que jamais le réseau social n'a eu autant d'utilisateurs...

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Le milliardaire n'a pas hésité à partager certaines slides d'une réunion avec des graphiques mettant en avant une arrivée massive d'abonnés et des utilisateurs de plus en plus actifs. En contrepartie , Elon Musk assure que les contenus haineux ont largement diminué et la nouvelle version de Twitter serait donc devenue comme par magie un espace plus dense, mais aussi plus sain, en un mois seulement.

Le PDG évoque ainsi 2 millions d'utilisateurs en plus sur les 7 derniers jours soit 66% d'augmentation sur la même période l'année passée. Twitter revendique 8 milliards de minutes actives par jour, et se veut donc optimiste... Twitter aurait ainsi plus de 450 millions d'utilisateurs actifs et l'objectif est de multiplier ce chiffre par deux d'ici fin 2023.

Reste à savoir si les chiffres avancés sont réels tout comme la tendance ou s'il s'agit d'un énième coup de bluff de la part du milliardaire fantasque.