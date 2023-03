Sur la plateforme GitHub, Twitter a obtenu le retrait d'un dépôt d'un certain FreeSpeechEnthusiast. Sous ce pseudonyme d'un fervent défenseur de la liberté d'expression souvent évoquée par Elon Musk, c'est du code source du réseau social qui avait été publié.

Pour obtenir le retrait, une requête DCMA (Digital Millennium Copyright Act) auprès de GitHub fait mention de code source propriétaire et d'outils internes de Twitter. Via une action en justice, le réseau social détenu et dirigé par Elon Musk tente d'identifier le responsable de la fuite, ainsi que toute personne ayant téléchargé le code.

D'après le New York Times, le code source de Twitter a été rendu public depuis au moins plusieurs mois. Selon le profil de FreeSpeechEnthusiast sur GitHub, son unique contribution remonte au début janvier 2023, quand cet utilisateur a rejoint GitHub.

Un employé mécontent ?

Une forte suspicion de cadres de Twitter est du côté d'un employé ayant quitté le groupe au cours de l'année dernière. Le New York Times rappelle que depuis le rachat à 44 milliards de dollars de Twitter par Elon Musk, environ 75 % des 7 500 employés de l'entreprise ont été licenciés ou ont démissionné.

Les craintes sont que le code source contienne des vulnérabilités de sécurité susceptibles d'être exploitées, que ce soit pour porter atteinte au fonctionnement de Twitter ou pour permettre l'extraction de données d'utilisateurs.

Si Elon Musk a évoqué la mise en open source du code de Twitter pour le 31 mars, ce sera de manière volontaire et encadrée, avec un objectif de transparence axé sur les mécanismes pour la recommandation des tweets.

Twitter vaut moitié moins que son prix d'achat

Cette affaire de fuite de code source de Twitter ne tombe pas au meilleur moment. Dans un email envoyé aux employés et consulté par le New York Times, Elon Musk indique que Twitter vaut désormais 20 milliards de dollars. Une chute vertigineuse par rapport aux 44 milliards déboursés pour son rachat.

Elon Musk prévient que Twitter demeure dans une situation financière précaire et que des changements radicaux ont été nécessaires afin d'éviter la faillite. Il compare dorénavant le groupe à " une start-up inversée. "

Cela étant, Elon Musk pense que Twitter pourrait un jour valoir 250 milliards de dollars. Il faudra plus que les abonnements Twitter Blue...