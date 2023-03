En décembre dernier, Elon Musk avait annoncé la disparition à venir de toutes les coches bleues obtenues par les utilisateurs du réseau social via l'ancien système de certification. Pour le patron et propriétaire de Twitter, le processus de certification et de vérification était " corrompu et absurde. " Il avait pour objectif de signaler des comptes d'intérêt public actifs, notoires et authentiques.

La date butoir est désormais connue. C'est le 1er avril prochain que Twitter va commencer à retirer les anciennes certifications qui étaient gratuites. La manœuvre est pour le moins limpide, il s'agit d'attirer davantage de monde vers l'abonnement payant Twitter Blue dorénavant disponible à l'échelle mondiale.

L'ajout de la coche bleue à un compte est l'un des avantages de Twitter Blue, parmi également diverses fonctionnalités (éditer un tweet après publication, messages plus longs, vidéos en 1080p…). Ultérieurement, Twitter Blue sera synonyme de moitié moins de publicités, des tweets et réponses affichés en priorité.

Coche bleue, grise et dorée

Avec Twitter Blue, la coche bleue n'a plus la même signification que par le passé, dans la mesure où elle n'est pas conditionnée à une vérification d'identité. Twitter a cependant mis en place une coche grise qui serait sans paiement et concerne des comptes d'organismes gouvernementaux, des chefs d'État, des diplomates ou des membres de cabinets.

Plus onéreuse et à hauteur de 950 € par mois (avec les avantages de Twitter Blue compris) en France, la coche dorée s'accompagne d'une image de profil carrée. Elle signale de son côté que le compte sur Twitter est le compte officiel d'une entreprise. Des comptes supplémentaires associés sont à 50 € par mois.

Dans un message sur Twitter, Elon Musk indique que toute personne affiliée à une organisation vérifiée est automatiquement vérifiée.

Any individual person’s Twitter account affiliated with a verified organization is automatically verified https://t.co/5j6gx6UKHm — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2023

Sauf nouveaux rebondissements

À partir du 1er avril, il pourrait se dégager une certaine pagaille de Twitter. Ce ne sera pas la première fois. À moins que le retrait des anciennes certifications ne soit un mauvais poisson d'avril par anticipation…

Qui plus est, rien ne semble définitivement figé sous la houlette d'Elon Musk. Des modifications ne sont pas à exclure.