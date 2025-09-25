Alors que les nouveaux iPhone 17 débarquent sur le marché, le typhon Ragasa s’est invité en force en Chine du Sud, redéfinissant brutalement les priorités de l’industrie électronique mondiale.

Ce phénomène naturel s’est transformé en perturbateur majeur, stoppant net les chaînes de production de Foxconn à Shenzhen et semant la panique dans les réseaux logistiques.

L'impact concerne aussi les grandes plates-formes d'e-commerce chinoises et internationales qui voient le fonctionnement de leurs entrepôts perturbé.

Foxconn suspend la production d’iPhone : un choc pour l’industrie

Le leader mondial de la sous-traitance électronique, Foxconn, a officialisé l’arrêt des chaînes d’assemblage dans son unité de Shenzhen, dédiée au montage des iPhone et à la fabrication de composants stratégiques comme les connecteurs haute vitesse et les mémoires.

Selon des chiffres relayés par Morgan Stanley, cette unité représente près de 25 % de la capacité totale du groupe en Chine. « La production ne reprendra que lorsque les autorités annonceront la fin des risques liés au typhon », indique le communiqué Foxconn, diffusé sur WeChat.

Cette suspension intervient juste après le lancement des iPhone 17, dont la sortie orchestrée au millimètre par Apple se heurte à une interruption soudaine des livraisons.

La logistique mondiale paralysée : impact sur l’e-commerce international

Au-delà des usines, Ragasa a paralysé les artères de transport majeures reliant la Chine aux marchés étrangers, mettant un frein aux expéditions stratégiques destinées aux saisons-phares du commerce en ligne, comme le Black Friday américain.

Il faudra entre trois et cinq jours pour permettre aux marchands transfrontaliers de reprendre les expéditions. Les plateformes, telles qu’Amazon, Temu et Shopee, ont stoppé la réception de marchandises dans les entrepôts de Dongguan et Hong Kong dès le mardi midi.

Typhon Ragasa vu de l'ISS (credit : @JonnyKimUSA)

« Les expéditions à destination des clients internationaux sont suspendues actuellement », confirment des responsables de magasins en ligne touchés par les conditions météorologiques extrêmes.

La paralysie s’étend aussi aux plateformes de livraison express comme Meituan, JD.com ou Ele.me (Groupe Alibaba). Ces services ont interrompu leurs opérations dans les grandes villes, dont Shenzhen et Guangzhou, affectant la distribution locale et la logistique du dernier kilomètre.

L’évacuation massive et la sécurité des travailleurs

Le typhon Ragasa, fort de rafales atteignant 241 km/h à Chuandao, a contraint près de 1,9 million de personnes à quitter leur domicile dans la province du Guangdong.

Les autorités ont supervisé des évacuations massives et fermé les principaux axes routiers et ferroviaires, transformant le paysage urbain et industriel sous la force du vent.

Des milliers de vols ont été annulés, les écoles fermées tandis que les trains et ferries sont mis à l’arrêt préventivement, limitant la mobilité même au sein des grandes métropoles.

Conséquences mondiales : vers des délais et répercussions sur les consommateurs

Ce bouleversement matériel et humain a des effets directs sur la disponibilité des produits hautement demandés. Le marché mondial observe de près les retards de livraisons et la possible flambée des prix pour les modèles nouvellement annoncés.

Les professionnels de la logistique estiment un retour à la normale dans plusieurs jours, mais les chaînes d’approvisionnement, interconnectées à l’échelle planétaire, restent vulnérables.

Pour Apple et ses partenaires industriels, le typhon Ragasa représente un défi de régulation des stocks et de maintien de la qualité de service, alors que la conjoncture mondiale exige une résilience d’autant plus forte face aux catastrophes climatiques.