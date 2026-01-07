Dans le cadre du CES 2026, Uber, le constructeur de véhicules électriques de luxe Lucid, et la start-up Nuro ont présenté la version de production de leur robotaxi. Ce véhicule, basé sur le spacieux SUV Lucid Gravity, est le fruit d'une collaboration pour déployer un service de transport autonome.

Les partenaires ont également confirmé l'étape des tests sur route, supervisés par des opérateurs, qui ont débuté en décembre dans la baie de San Francisco. Ils préparent le terrain pour un lancement commercial prévu plus tard cette année.

Quelles sont les caractéristiques de ce robotaxi ?

Le robotaxi intègre une technologie pour assurer une perception à 360°. Il est équipé d'un ensemble de capteurs de nouvelle génération, incluant des caméras haute résolution, des capteurs lidar à semi-conducteurs et des radars, discrètement intégrés dans la carrosserie.

Un module de toit, baptisé Halo, maximise la visibilité des capteurs, mais sert aussi d'interface visuelle. Grâce à des LED intégrées, le Halo peut afficher les initiales du client pour faciliter l'identification du véhicule.

À l'intérieur, l'expérience utilisateur, conçue par Uber, se veut intuitive et rassurante. Des écrans interactifs permettent aux jusqu'à six passagers de personnaliser leur trajet, en contrôlant la musique, la climatisation ou les sièges chauffants.

Une visualisation en temps réel montre ce que le véhicule voit pour renforcer la confiance. Le tout est propulsé par la plateforme de calcul Nvidia DRIVE AGX Thor pour le traitement de l'IA en temps réel.

Comment cette initiative se positionne-t-elle face à la concurrence ?

L'initiative entre en concurrence directe avec Waymo, filiale d'Alphabet (Google), qui bénéficie d'un quasi-monopole sur le marché des robotaxis à San Francisco depuis le retrait de Cruise.

En proposant un véhicule plus spacieux pouvant accueillir jusqu'à six passagers, contre quatre pour les Jaguar I-Pace de Waymo, l'alliance Uber-Lucid-Nuro vise le segment des voyages en groupe et un positionnement plus premium.

Un autre avantage réside dans le processus de fabrication. Contrairement à Waymo qui doit modifier les véhicules après leur sortie d'usine, la technologie autonome de Nuro est intégrée directement sur les lignes de production de Lucid en Arizona.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Le chemin vers le lancement commercial est déjà bien engagé. Les tests sur route en cours dans la baie de San Francisco sont une partie intégrante du cadre de validation de Nuro, qui inclut également des essais sur circuit fermé et des simulations pour garantir la sécurité et la fiabilité du système.

La production en série du robotaxi est prévue pour démarrer plus tard cette année dans l'usine de Lucid en Arizona, sous réserve de la validation finale des autorités réglementaires californiennes.