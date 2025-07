La révolution du robotaxi accélère. Uber officialise une alliance d’envergure avec Lucid, constructeur de véhicules électriques, et Nuro, spécialiste de la conduite autonome.

Au menu : 300 millions de dollars investis par Uber dans Lucid, pour mettre sur orbite 20 000 SUV Lucid Gravity autonomes, armés du logiciel Nuro, dans au moins une grande ville américaine dès fin 2026.

Ce virage marque le retour tonitruant d’Uber sur le secteur du taxi sans chauffeur, avec l’ambition de transformer la mobilité urbaine sur le long terme. Et pendant que Tesla, Waymo ou Amazon Zoox multiplient les expérimentations, Uber entend maintenant jrevenir sur le devant de la scène après une tentative directe infructueuse.

Un deal capital pour Uber, Lucid et Nuro : retour à la conquête du robotaxi

Sortie du segment robotaxi en 2020 à la suite d'un accident mortel qui avait mis le projet à l'arrêt, Uber revient par la grande porte après plusieurs tentatives plus discrètes . Le géant investit directement dans Lucid, qui a vu ses actions grimper de plus de 56 % suite à l’annonce du partenariat, et dans Nuro, la techno montante du secteur.

L’engagement court sur six ans : Uber s’engage à acheter et exploiter plus de 20 000 SUV électriques Lucid Gravity équipés du système de pilotage autonome développé par Nuro.



La firme, créée par d’anciens ingénieurs Waymo, veut prouver que son “Nuro driver” peut aussi bien équiper des flottes commerciales que des véhicules particuliers, à condition d’obtenir les licences d’exploitation locales.

Robotaxi : l’espoir d’un nouveau souffle après des années de balbutiement

Le secteur des robotaxis a connu des montagnes russes : investissements démesurés, espoirs déçus, incidents technologiques et surveillance réglementaire accrue. Même General Motors (Cruise) a dû jeter l’éponge devant la complexité de la tâche.







Pourtant, la course reste intense. Tesla vient de lancer, à petite échelle, un essai urbain avec sa Model Y à Austin. Waymo, l’unité autonome de Google, écume des villes américaines avec 1 500 véhicules et annonce déjà plus de 100 millions de miles (160 millions de kilomètres) parcourus sans conducteur. Amazon Zoox prévoit de mettre en circulation ses propres taxis électriques, sans volant, à Las Vegas.

Technologie et business : le nouveau visage de la mobilité partagée

Uber ne mise plus tout sur ses propres labos. Désormais, la stratégie favorise des alliances musclées avec les ténors des véhicules électriques et de l’autonomie plutôt que le développement en vase clos.

Le partenariat avec Volkswagen, scellé en avril pour déployer des Wolkswagen ID.Buzz autonomes à Los Angeles, illustre cette nouvelle donne. La compétition va crescendo : les barrières techniques (coût du matériel, sécurité logicielle) et réglementaires (licences, enquêtes fédérales) font tomber plus d’un prétendant.

Pour décrocher la palme, il faut convaincre les villes, les pouvoirs publics et les clients. Nuro réussit de son côté une double percée, d’abord dans la livraison urbaine, maintenant dans le transport de personnes.

Un prototype du robotaxi Lucid-Nuro est déjà à l’œuvre en circuit fermé à Las Vegas. Si la stratégie porte ses fruits, Uber pourrait faire de l'ombre à Tesla qui cherche aussi à s'imposer dans les véhicules autonomes.