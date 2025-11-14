L'entreprise chinoise Unitree Robotics dévoile le G1-D, son premier robot humanoïde monté sur roues. Conçu pour les tâches répétitives et la collecte de données, il s'accompagne d'une plateforme logicielle complète visant à accélérer le développement de l'IA embarquée dans des environnements industriels et commerciaux.

Le secteur de la robotique humanoïde continue sa progression rapide. Après les annonces remarquées de plusieurs acteurs majeurs, c'est au tour d'Unitree de présenter sa vision. L'entreprise met sur la table non seulement un robot, mais tout un écosystème conçu pour l'intelligence artificielle appliquée au monde réel.

Un design modulaire pour la polyvalence

Le G1-D se distingue par sa conception adaptable. Il se décline en deux versions : une Standard, stationnaire, et une Flagship mobile, montée sur une base à roues.

Cette dernière peut se déplacer à une vitesse de 1,5 m/s (environ 5,4 km/h), une cadence adaptée aux entrepôts et zones industrielles. La taille du robot est ajustable, variant de 1,26 à 1,68 mètre, pour un poids pouvant atteindre 80 kg.

Cette modularité lui confère une grande flexibilité. La version mobile dispose de 19 degrés de liberté, tandis que ses bras, dotés de 7 degrés de liberté chacun, peuvent manipuler des charges allant jusqu'à 3 kg.

Son torse offre également une large amplitude de mouvement, lui permettant d'opérer dans un espace de travail vertical de 2 mètres.

Au-delà du matériel : une plateforme IA complète

L'un des points forts du G1-D n'est pas seulement son matériel, mais la suite logicielle qui l'accompagne. Unitree le positionne comme une solution full-stack : un outil capable de gérer l'intégralité du flux de travail de l'IA.

Cela inclut la collecte de données brutes via ses caméras HD, leur annotation, la simulation, et l'entraînement distribué des modèles d'intelligence artificielle.

Une fois entraînés, les modèles peuvent être déployés directement sur le robot. Pour assurer la puissance de calcul nécessaire, la version Flagship est équipée d'un module Nvidia Jetson Orin NX, capable de fournir jusqu'à 100 TOPS.

L'autonomie annoncée peut atteindre six heures, un atout pour des missions prolongées sans recharge fréquente.

Quelles applications concrètes ?

Avec ses capacités, le G1-D vise un large éventail de secteurs. Ses mains, qui peuvent être des pinces à deux doigts, des manipulateurs à trois doigts (avec ou sans capteurs tactiles) ou une main dextre à cinq doigts, lui permettent de saisir une grande variété d'objets.

Le robot est donc adapté à la logistique en entrepôt, aux opérations industrielles de précision ou encore à des tâches dans le secteur des services et du commerce.

En combinant mobilité, dextérité et un écosystème IA intégré, Unitree propose un véritable outil de recherche et de développement pour l'IA incarnée, ouvrant la voie à une automatisation plus intelligente et adaptable.

Reste à connaître son prix et sa disponibilité à l'international, des informations qui n'ont pas encore été communiquées.