La bataille pour le contrôle de vos données à domicile s'intensifie. Après avoir fait une entrée remarquée avec des modèles performants, Ugreen s'attaque frontalement au géant Synology sur son propre terrain : l'entrée de gamme.

La marque vient de lancer le NASync DH2300, un serveur de stockage deux baies qui mise sur un rapport équipement/prix agressif pour séduire ceux qui veulent créer leur premier cloud personnel sans se ruiner.

Quelles sont les caractéristiques de ce NAS à petit prix ?

Pour un tarif de lancement sous les 200 euros, Ugreen ne fait pas dans la demi-mesure. Le DH2300 est équipé d'une fiche technique solide qui surpasse sur le papier son concurrent direct, le Synology DS224 :

Processeur : Un RockChip RK3576 avec 8 cœurs (4x A72 + 4x A53), plus moderne et puissant que la puce Realtek du modèle Synology.

Un RockChip RK3576 avec 8 cœurs (4x A72 + 4x A53), plus moderne et puissant que la puce Realtek du modèle Synology. Mémoire vive : 4 Go de RAM, soit le double de son rival.

4 Go de RAM, soit le double de son rival. Stockage système : L'OS est installé sur une puce eMMC dédiée de 32 Go, ce qui signifie que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un disque dur.

L'OS est installé sur une puce eMMC dédiée de 32 Go, ce qui signifie que le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un disque dur. Connectique : Un port Ethernet 1 Gb/s, une sortie HDMI 4K, deux ports USB-A et un port USB-C en façade.

Faut-il craindre des compromis sur le logiciel ?

La force de Synology a toujours été son système d'exploitation, DSM, une référence en matière de richesse fonctionnelle. UGOS Pro, le système maison de Ugreen, est volontairement plus simple. Il ne propose pas les centaines d'applications et les options de virtualisation avancées de son concurrent, mais il assure l'essentiel de manière efficace : partage de fichiers, sauvegarde automatique des photos, accès à distance et même le support de Docker pour les utilisateurs plus avancés.



Ugreen assume ce choix : le DH2300 est pensé pour ceux qui cherchent avant tout une solution de stockage simple et fiable, pas une usine à gaz.

À qui s'adresse vraiment ce nouveau NAS ?

Ce NAS est le candidat idéal pour un premier équipement. Il s'adresse aux utilisateurs qui dépendent actuellement de disques durs externes ou de services cloud payants (comme Google Photos ou iCloud) et qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données. Pour centraliser les photos de famille, partager des fichiers sur le réseau domestique ou automatiser les sauvegardes de plusieurs ordinateurs, sa puissance et sa simplicité sont largement suffisantes.





En revanche, les utilisateurs avancés qui souhaitent faire tourner plusieurs machines virtuelles ou un serveur Plex puissant avec du transcodage 4K se sentiront vite à l'étroit et devront se tourner vers des modèles plus musclés, comme le grand frère à quatre baies, le DH4300.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix et la disponibilité du Ugreen DH2300 ?

Le NASync DH2300 est officiellement lancé à 209,99 euros, mais une offre de lancement le propose déjà à 188,99 euros sur le site de la marque jusqu'au 9 novembre. Il est disponible dès maintenant.

Peut-on étendre la mémoire RAM du DH2300 ?

Non, les 4 Go de RAM sont soudés à la carte mère et ne peuvent pas être étendus. Cette quantité est cependant jugée suffisante pour les usages ciblés par ce modèle d'entrée de gamme.

Le système d'exploitation UGOS Pro est-il facile à utiliser pour un débutant ?

Oui, UGOS Pro est conçu pour être très accessible. Ugreen met en avant une installation guidée en moins de dix minutes et une application mobile tout-en-un qui simplifie la gestion des fichiers et la sauvegarde des photos, même pour les non-initiés.