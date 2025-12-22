En 2023, une vidéo a mis le feu aux poudres. Unrecord, un jeu de tir à la première personne, a brouillé la frontière entre fiction et réalité avec ses graphismes dignes d'une bodycam. Beaucoup ont crié au fake. Pourtant, le projet du studio français est non seulement bien réel, mais il vient de franchir une étape décisive : le géant chinois Tencent entre dans la partie pour financer son développement et concrétiser la vision de ses créateurs.

Comment ce partenariat change-t-il la donne pour le studio ?

L'arrivée de Tencent est un véritable accélérateur pour le studio DRAMA, initialement une structure quasi artisanale. L'équipe a pu immédiatement étoffer ses rangs, passant de deux à dix développeurs, un changement d'échelle crucial pour un projet de FPS aussi ambitieux. Il permet de passer de la démo technique virale à une phase de production à part entière.

We are funded!



At the time of the trailer in 2023, we were just 2 bedroom programmers with no experience in the industry. The game was just 6 months old and exceeded all our expectations. With limited finances, we started from scratch, working sleepless nights and handling… pic.twitter.com/KBLopRCpVT — Unrecord (@unrecordgame) December 16, 2025

Theo Hiribarne, le PDG de DRAMA, a souligné l'importance de ce partenariat. Il évoque un partenaire qui a "cru en Unrecord dès le début" et a abordé la collaboration avec "humilité et respect". Cette confiance mutuelle est la clé pour transformer un buzz colossal en un jeu qui répondra aux attentes démesurées de la communauté.

Quel est l'intérêt de Tencent pour un projet si jeune ?

L'investissement de Tencent dans un studio indépendant n'est pas anodin, surtout pour un titre comme UNRECORD. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de conquête du marché occidental. Mark Maslowicz, vice-président des partenariats pour Tencent Games Europe, a été clair : il voit en DRAMA le potentiel de livrer "le premier d'une longue série de jeux exceptionnels". C'est un pari sur l'avenir et sur l'innovation.

Alors que certains concurrents comme NetEase se retirent de projets occidentaux, Tencent continue d'injecter des fonds massifs en Europe. Après avoir mis plus d'un milliard d'euros dans Ubisoft et être devenu actionnaire majoritaire de Don't Nod, le géant chinois prouve qu'il croit fermement au talent créatif du Vieux Continent.

Que peut-on attendre d'Unrecord maintenant ?

Avec des finances sécurisées, Unrecord peut désormais se concentrer sur son développement. Ce jeu français est décrit comme un thriller narratif solo où le joueur devra enquêter sur plusieurs affaires criminelles. Le réalisme n'est donc pas qu'une prouesse technique, il doit servir une histoire captivante.

Il faudra cependant être patient. Le studio a déjà annoncé que les prochaines grosses informations, et probablement de nouvelles séquences de gameplay, ne seront pas dévoilées avant 2026. En attendant, le jeu continue de susciter un engouement massif, avec plus de 130 000 inscriptions sur les listes de souhaits de Steam. La pression est immense.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le jeu Unrecord ?

Unrecord est un jeu de tir à la première personne (FPS) en solo, développé sous Unreal Engine 5. Il s'est fait connaître pour son réalisme visuel extrême, qui imite l'image d'une caméra corporelle (bodycam), créant un effet photoréaliste qui a initialement semé le doute sur sa nature de jeu vidéo.

Qui développe Unrecord et qui le finance ?

Le jeu est développé par DRAMA, un studio indépendant français basé à Rennes. Après un premier financement via le Games Fund, le studio a récemment annoncé un partenariat majeur avec le géant chinois Tencent, qui assure désormais les fonds nécessaires à la finalisation du projet.

Quand pourra-t-on jouer à Unrecord ?

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment. Le studio DRAMA a indiqué qu'il communiquerait de nouvelles informations concrètes sur l'avancement du développement au cours de l'année 2026.