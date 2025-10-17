Le feuilleton juridico-médiatique entre Sony et Tencent vient de connaître un nouveau rebondissement, et le ton monte d'un cran. Après une première plainte pour plagiat en juillet concernant le jeu Light of Motiram, copie quasi conforme de Horizon Zero Dawn, et une réponse dédaigneuse de Tencent en septembre, Sony a dégainé une contre-attaque en règle.

Dans une déposition de 35 pages, le géant japonais démonte point par point la défense de son rival chinois, l'accusant de "jouer au bonneteau" avec ses filiales et de manipuler les preuves.

Pourquoi Sony accuse-t-il Tencent de se cacher ?

La défense de Tencent tenait sur un vice de procédure : Sony aurait attaqué la mauvaise entité, à savoir la maison-mère Tencent Holdings, et non le studio de développement Aurora Studios. Une esquive que Sony qualifie de "non-sens" et de "jeu de coquille". Dans sa réponse, Sony démontre que Tencent Holdings se présente elle-même comme propriétaire du studio, consolide tous ses revenus sans distinction de filiale et utilise la marque Tencent pour promouvoir tous ses jeux, y compris Light of Motiram.



Pour le constructeur de la PlayStation, il est donc hors de question que les "gros bonnets" se défaussent de leurs responsabilités sur de plus petites structures. C'est bien la tête du groupe qui doit répondre de ce plagiat.

Tencent a-t-il modifié son jeu pour tromper la justice ?

C'est l'autre accusation explosive de Sony. Selon la firme japonaise, Tencent aurait tenté d'édulcorer la copie après le dépôt de la plainte. Sony pointe du doigt plusieurs changements suspects : la direction artistique du jeu aurait été modifiée, le personnage principal, véritable clone d'Aloy, aurait été retiré de la page Steam du jeu, et la sortie aurait été repoussée à 2027. Pour Sony, il ne s'agit pas de coïncidences, mais d'une "tactique grossière" pour essayer de montrer patte blanche devant le juge et de minimiser la ressemblance flagrante entre les deux titres. "Le mal est fait, et il continue", martèle Sony.

Quels sont les enjeux de cette bataille pour la franchise Horizon ?

Au-delà de la bataille juridique, c'est l'intégrité et l'avenir de la franchise Horizon qui sont en jeu. Sony qualifie ouvertement Light of Motiram de "contrefaçon" et de "copie si flagrante" qu'elle "met en péril le succès continu d'Horizon, y compris les plans d'expansion actuels de la franchise". En laissant un acteur de la taille de Tencent s'approprier aussi ouvertement les codes, les personnages et l'univers de sa licence phare, Sony craint une dilution de sa propriété intellectuelle et une confusion auprès du public.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel jeu est accusé de plagiat et par qui ?

Le jeu "Light of Motiram", développé par un studio appartenant au géant chinois Tencent, est accusé par Sony Interactive Entertainment de plagier sa franchise à succès "Horizon Zero Dawn" et sa suite, "Horizon Forbidden West".

Quelle est la défense de Tencent ?

La défense de Tencent repose principalement sur deux points. D'abord, un vice de procédure : Sony aurait poursuivi la mauvaise entité légale. Ensuite, Tencent a qualifié la plainte de Sony de tentative de monopoliser le genre du jeu d'action-aventure post-apocalyptique avec des dinosaures robotiques.

Que s'est-il passé depuis la plainte de Sony ?

Après la plainte de Sony en juillet, Tencent a modifié discrètement la direction artistique de son jeu, retiré le personnage principal ressemblant à Aloy de sa page Steam et repoussé la sortie du jeu à 2027. Sony interprète ces changements comme une tentative de dissimuler le plagiat.