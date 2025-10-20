C'est une nouvelle étape décisive dans la guerre contre le gaspillage électronique et les tiroirs remplis de chargeurs inutiles. Après avoir forcé Apple à abandonner son port Lightning sur l'iPhone, l'Union européenne s'apprête à généraliser le chargeur universel USB-C à un périmètre beaucoup plus large.

Dans une nouvelle feuille de route, la Commission a détaillé ses plans : d'ici 2028, la quasi-totalité de nos appareils domestiques et professionnels devront passer par la case USB-C.

Quels sont les nouveaux appareils concernés par cette loi ?

L'Union Européenne passe à la vitesse supérieure. La première vague de régulation, entrée en vigueur fin 2024, concernait déjà une large gamme de produits. Pour rappel, la liste inclut :

Les smartphones et téléphones mobiles

Les tablettes et les liseuses

Les appareils photo numériques

Les casques et écouteurs

Les consoles de jeux portables et les enceintes nomades

Les claviers, souris et systèmes de navigation portables

Dès 2028, cette liste va s'étendre à la quasi-totalité des "appareils domestiques et professionnels" rechargeables, avec quelques exceptions notables comme les appareils médicaux, les jouets pour très jeunes enfants ou les vélos électriques. On peut donc s'attendre à voir des ports USB-C apparaître sur nos routeurs Wi-Fi, nos décodeurs TV et bien d'autres gadgets du quotidien.

Pourquoi l'UE interdit-elle aussi les câbles soudés ?

Et ce n'est pas tout : l'UE s'attaque également aux chargeurs qui intègrent le câble en leur sein, et qui ne peut pas y être détaché. Très courants pour les ordinateurs portables ou certains appareils électroménagers, ces blocs d'alimentation avec câble captif seront interdits.

L'objectif est simple et logique : si le câble s'abîme, vous ne devrez remplacer que le câble, et non l'intégralité du bloc chargeur. Une mesure de bon sens pour réduire les déchets électroniques.

À quoi servira le nouveau logo "EU Common Charger" ?

Pour garantir la qualité et la conformité, un logo "EU Common Charger" va faire son apparition. Ce label assurera au consommateur que le chargeur ou le câble qu'il achète respecte les nouvelles normes européennes.

Pour l'obtenir, un chargeur devra obligatoirement avoir un câble détachable, un port USB-C, une protection contre les surtensions et être compatible avec la charge rapide Power Delivery. C'est un gage de sécurité et d'interopérabilité pour éviter les mauvaises surprises.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette nouvelle réglementation entrera-t-elle en vigueur ?

Le calendrier est progressif. L'obligation de l'USB-C pour les PC portables est déjà fixée pour 2026. L'extension à la quasi-totalité des autres appareils électroniques, ainsi que l'interdiction des câbles soudés, est prévue pour 2028.

Les vélos et trottinettes électriques sont-ils concernés ?

Non, pas pour l'instant. Les moyens de transport comme les vélos, trottinettes ou voitures électriques sont pour le moment exclus du périmètre de la loi. Cependant, la Commission européenne a indiqué que leur inclusion serait étudiée lors d'une prochaine révision du texte.

Les prix des chargeurs et des câbles vont-ils augmenter ?

C'est une possibilité. En imposant des normes de qualité plus strictes (protection contre les surtensions, compatibilité Power Delivery), l'UE va obliger les fabricants à monter en gamme. Cette amélioration de la qualité et de la sécurité pourrait se répercuter par une légère hausse du prix des accessoires.