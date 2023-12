Bien avant le fédivers en matière de réseau social décentralisé et qui intéresse notamment Threads de Meta, Usenet a eu son heure de gloire pour fédérer des groupes de discussion. Des newsgroups ont ainsi eu recours au protocole NNTP (Network News Transfer Protocol) afin de partager des contenus sur des serveurs, et permettre un accès aux utilisateurs.

Le service de groupes de discussion Google Groupes décide dorénavant qu'il est temps de tourner la page Usenet. La fin de la prise en charge au long cours interviendra le 22 février 2024.

" Vous ne pourrez plus utiliser Google Groupes (groups.google.com) pour publier du contenu dans des groupes Usenet, vous abonner à des groupes Usenet ou consulter de nouveaux contenus Usenet ", indique Google.

La diffusion de nouveaux contenus Usenet et l'échange de contenus avec d'autres serveurs NNTP ne seront plus autorisés. Le serveur NNTP de Google ne sera plus disponible.

Dans son annonce, Google précise qu'il sera par contre toujours possible de consulter et de rechercher des contenus Usenet publiés avant le 22 février 2024 dans Google Groupes.

Anachronique et problématique pour Google

Le choix de mettre un terme au support de Usenet avec Google Groupes est justifié par un problème de spam et un partage se concentrant principalement sur des fichiers binaires (non textuels). Il n'y aura pas d'incidence sur le contenu autre que Usenet.

Dans l'édition 2023 de son baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés, l'Arcom a constaté un regain de popularité de Usenet et des newsgroups pour la consommation illicite.