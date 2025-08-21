L’actualité du gaming PC s’échauffe. D'après des fuites sur Geekbench, Valve semblerait travailler en secret sur une machine de salon nommée Fremont, dotée d’un APU AMD aux performances bluffantes, surpassant largement la Steam Deck OLED.

Ce projet, qui pourrait être une console pour le salon dotée d'une solide configuration fournie par AMD, attise la curiosité et pourrait enrichir l'offre après la console portable Steam Deck qui connaît un joli succès.

Valve Fremont : une configuration qui fait frémir les gamers

Les révélations issues de Geekbench dévoilent un APU custom signé AMD, affichant une architecture Zen 4 limitée à 6 cœurs / 12 threads mais pouvant grimper jusqu’à 4,80 GHz. Il s'agirait de l'APU AMD Hawkpoint (comme les plates-formes AMD Ryzen Z2) mais avec un GPU renforcé.

Côté graphique, Fremont exploite ainsi une puce graphique proche de la Radeon RX 7600 avec architecture RDNA 3. L’ensemble promet des scores bien supérieurs à ceux du Steam Deck OLED, de quoi séduire les adeptes du jeu fluide et riche en détails.

De plus, la présence de Windows 11 Pro indiquée en benchmark souligne des ambitions de compatibilité étendue, notamment pour un public habitué à la flexibilité d’un PC classique.

Un futur PC de salon sous SteamOS, mais plus polyvalent ?

La rumeur enfle : Fremont serait la première console Valve destinée à s’imposer dans le salon, avec une orientation clairement gaming, mais sans renoncer à l’écosystème PC grâce à l’intégration possible de Windows 11 aux côtés de Steam OS.

Cela maintiendrait la possibilité d'accéder aux nombreux jeux de la bibliothèque Steam tout en garantissant la compatibilité Windows sans avoir à trouver des astuces ou des réglages spéciaux pour que les titres tournent correctement.

Cette vision transparaît dans l’approche de Valve, qui entend se démarquer du Steam Deck en proposant une machine prête à rivaliser avec les consoles domestiques traditionnelles. L'accent est mis sur la performance brute et la flexibilité du système, insistant sur le fait que le gaming PC ne doit pas rester cloisonné au bureau.

Comparaison avec la Steam Deck OLED et le défi technique

Les benchmarks de cette mystérieuse machine Valve Fremont (2410 points en test single core / 7451 points en test multicore) affichent un écart de performance impressionnant face au Steam Deck OLED, donnant l’avantage au nouveau modèle pour tous les jeux gourmands en ressources graphiques.

Avec la Radeon RX 7600, on peut espérer du ray tracing, de l'upscaling et tout le confort du jeu moderne, ouvrant la porte à une expérience plus immersive, sans concessions techniques.

Mais Valve doit relever plusieurs défis, dont celui de la dissipation thermique d'un APU puissant intégré dans un format supposé compact et celui du prix, qui doit rester compétitif entre console et PC Gaming.

La Steam Deck avait su séduire par son rapport qualité/prix et sa flexibilité. Fremont devra combiner innovation matérielle et expérience utilisateur pour convaincre les amateurs du jeu PC.

Un tournant technologique qui questionne les usages

Au-delà de la fiche technique, Valve pourrait pousser le marché du gaming PC domestique dans une nouvelle direction. La future console Fremont pourrait viser un public exigeant, cherchant la puissance, mais aussi la praticité d’un appareil tout-en-un pour le salon.

Que deviendront les PC gaming de bureau classiques ? Faut-il s’attendre à une migration des joueurs vers ces nouveaux formats hybrides, crossover entre console et PC ? Tout reste à faire.

Dans ce contexte, la question du support logiciel reste vive. L'usage de Windows 11 en test sur cette machine pose la question de la place réelle de SteamOS et du suivi des mises à jour.

Le choix d’une puce AMD personnalisée, déjà populaire auprès des fabricants, confirme la volonté de Valve de créer un écosystème robuste autour du jeu domestique.

Il faut encore que le projet arrive au bout de son développement. Pour l'heure, il n'y a aucune indication sur une éventuelle fenêtre de lancement même si 2026 semble être une bonne opportunité pour se lancer. Affaire à suivre.