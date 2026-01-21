Le géant du jeu vidéo Valve vient de recalibrer sa politique sur Steam concernant l'intelligence artificielle. Face à l'adoption massive de ces technologies, la plateforme clarifie ses exigences de déclaration pour les développeurs.

Le focus est désormais mis sur ce que le joueur voit et expérimente directement, marquant une distinction nette entre les outils d'aide à la création et le contenu généré qui lui est présenté.

Quelle est la nouvelle distinction faite par Valve ?

La distinction est désormais plus simple : il s'agit de séparer le processus du produit. Concrètement, les développeurs n'ont plus à déclarer l'utilisation de l'IA pour des gains d'efficacité, comme les assistants de codage ou autres outils internes. La firme de Bellevue estime que ces usages ne concernent pas directement le consommateur final. Cette mise à jour importante de la politique de Valve vise à simplifier la procédure sans sacrifier l'information essentielle.

En revanche, la déclaration reste obligatoire et même renforcée pour tout ce qui constitue du contenu visible par le joueur. Cela inclut les éléments graphiques, les bandes sonores, les dialogues ou encore les éléments de localisation créés via une IA. La transparence est donc maintenue là où elle a un impact direct sur l'expérience de jeu, ce qui était le but premier de la démarche initiée début 2024.

Pourquoi ce changement de politique maintenant ?

Cette réécriture des règles intervient dans un contexte d'explosion de l'usage de l'IA dans l'industrie. Une analyse a révélé que près de 8 000 titres sortis sur Steam au premier semestre 2025 ont déclaré utiliser des technologies d'IA, contre à peine 1 000 sur toute l'année 2024. Il devenait donc crucial d'affiner les règles pour éviter une surcharge déclarative inutile et se concentrer sur l'essentiel.

Le pragmatisme semble être le maître-mot. Valve reconnaît que l'IA fait désormais partie intégrante de tout environnement de développement moderne. Forcer la déclaration pour chaque outil interne aurait été contre-productif. Cette position rejoint d'ailleurs celle de figures de l'industrie, comme Tim Sweeney d'Epic Games, qui jugeaient peu pertinent d'étiqueter tous les projets utilisant l'IA à un niveau ou à un autre.

Concrètement, que doivent déclarer les développeurs ?

Le formulaire de déclaration sur Steam a été mis à jour pour refléter cette nouvelle philosophie. Les développeurs doivent répondre à deux questions principales. La première concerne l'utilisation de l'IA générative pour créer du contenu pré-rendu, que ce soit pour le jeu lui-même, sa page de magasin, ou ses supports marketing. Une description textuelle de ce qui a été généré est demandée.

La seconde question porte sur la génération en temps réel. Les studios doivent indiquer si leur jeu utilise l'IA pour créer "en direct" du contenu durant les phases de gameplay, comme des images, des dialogues ou du code. Cette transparence ciblée permet aux joueurs de savoir précisément comment l'intelligence artificielle façonne leur expérience, sans être noyés sous des détails techniques sur les coulisses du développement.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'utilisation d'une IA pour corriger du code doit-elle être déclarée ?

Non. Selon les nouvelles directives de Valve, l'utilisation d'outils d'IA pour des "gains d'efficacité" comme l'aide au codage n'a plus besoin d'être déclarée. Seul le contenu généré par IA et présent dans le jeu final est concerné.

Est-ce que tous les jeux utilisant l'IA sur Steam le déclarent ?

Non, la déclaration est basée sur un système volontaire. Bien que les règles soient claires, le nombre réel de jeux utilisant une IA générative est probablement plus élevé que les chiffres officiels, car tous les développeurs ne remplissent pas forcément le formulaire de divulgation.

Cette politique est-elle définitive ?

Probablement pas. Valve a indiqué que ces règles pourraient être révisées à l'avenir, en fonction de l'évolution rapide des technologies d'intelligence artificielle et des pratiques de l'industrie du jeu vidéo.