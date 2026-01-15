Le 15 janvier 2001, Wikipédia faisait ses premiers pas sur Internet. Vingt-cinq ans plus tard, le projet imaginé par Jimmy Wales et Larry Sanger est devenu un pilier incontournable du web, avec plus de 65 millions d'articles consultés des milliards de fois chaque mois. Pour marquer ce quart de siècle, la Wikimedia Foundation met à l'honneur les visages derrière cette colossale entreprise de savoir, tout en naviguant dans un paysage technologique et idéologique de plus en plus complexe.

Comment Wikipédia célèbre-t-il cet héritage humain ?

Pour son anniversaire, la fondation a choisi de mettre en avant les bénévoles. Une mini-série documentaire dresse le portrait de contributeurs emblématiques, comme « Hurricane Hank », qui a documenté l'ouragan Katrina, ou Netha, une médecin indienne ayant lutté contre la désinformation durant la pandémie. Ces témoignages visent à réaffirmer la valeur du travail humain derrière chaque page.

Au-delà des portraits, les célébrations incluent une « capsule temporelle » numérique retraçant les grands moments de l'encyclopédie, comme le jour où les serveurs ont failli céder sous l'afflux de visiteurs après la mort de Michael Jackson en 2009. C'est une manière de souligner que derrière l'interface se cache une histoire vivante, faite de collaboration et de consensus.

Quels sont les défis internes qui fragilisent le projet ?

La vision initiale d'une plateforme radicalement ouverte et neutre est mise à rude épreuve. Le cofondateur Larry Sanger, qui a quitté le projet tôt, critique depuis longtemps ce qu'il perçoit comme un biais progressiste, affirmant que seuls ceux qui « pensent d'une certaine manière » sont autorisés à éditer. Ce débat sur la neutralité reste une tension fondamentale.

Un autre problème majeur est le manque de diversité parmi ses éditeurs. La Wikimedia Foundation reconnaît que le nombre de contributrices se situe seulement entre 10 et 20 %. Ce déséquilibre génère des lacunes béantes, avec des catégories entières de femmes notables ou de leurs œuvres absentes du site, un enjeu que des initiatives comme « Women in Red » tentent de corriger.

L'intelligence artificielle est-elle la nouvelle menace existentielle ?

L'essor des grands modèles de langage (LLM) change la donne. Ces IA sont massivement entraînées sur le contenu de Wikipédia, mais un retour de flamme se produit. Des éditions en langues moins répandues, comme le groenlandais, ont été inondées de contenu généré par IA de piètre qualité, créant ce que certains ont appelé une « spirale infernale » menaçant la survie même de cette version linguistique.

La concurrence se fait aussi plus directe. En 2025, Elon Musk a lancé Grokipedia, une encyclopédie générée par son IA Grok et présentée comme une alternative « véridique et indépendante » à ce qu'il nomme « Wokipedia ». Même si Jimmy Wales reste sceptique, cette initiative, qui copie parfois directement des articles de Wikipédia, représente le premier véritable défi structurel au monopole de l'encyclopédie collaborative.